0-0. Colombia y Portugal no se hacen daño

Redacción Deportes, 27 jun (EFE).- Las selecciones de Colombia y Portugal empataron este sábado 0-0 en el partido por la tercera jornada del grupo K del Mundial 2026 que se disputó en Miami.

Con este resultado, Colombia terminó como líder de la serie con siete puntos y jugará contra Ghana el 3 de julio en Kansas City por los dieciseisavos de final, seguida de Portugal con cinco, que se medirá con Croacia un día antes en Toronto. EFE

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