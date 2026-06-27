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Unas 2.000 personas se manifiestan en el 50 aniversario de la lucha LGTBI+ en Barcelona

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Barcelona, 27 jun (EFE).- Cincuenta años después de que miles de personas recorrieran la Rambla de Barcelona en una protesta pionera bajo el lema 'Por una sexualidad libre', unos 2.000 manifestantes, según la Guardia Urbana, han vuelto a desfilar este sábado por el centro de la ciudad para reivindicar los derechos del colectivo LGTBI+.

La marcha en favor de la "liberación sexual y de género" ha partido de la plaza Universitat sobre las 18.00 horas y ha llegado a la plaza Sant Jaume dos horas después.

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Frente a las sedes del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat, los manifestantes han leído un manifiesto en el que llaman a "continuar luchando con más fuerza, con más herramientas y más determinación", pese a que algunos miembros del colectivo disfrutan ahora de "mejores condiciones de vida" que hace cincuenta años.

También han defendido ir "más allá" de reivindicaciones como el matrimonio igualitario y cuestionar el modelo de "pareja monógama, estable y productiva".

La protesta ha sido convocada por la Crida para la liberación sexual y de género, la Asociación Catalana de Asexuales (ACA), Atzagaia, el Frente de Liberación Gay de Cataluña (FAGC) y Arran, organizaciones que se desmarcan de la marcha Pride Barcelona, prevista el próximo 18 de julio, al considerar que es "un espectáculo comercial que no defiende los derechos del colectivo".

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El portavoz de la Crida Ángel Camacho ha señalado a los medios al inicio de la manifestación que la aprobación del matrimonio igualitario, hace 21 años, no fue el "fin del camino" del movimiento reivindicativo.

"Se nos vendió la historia de que ya estaba todo conseguido, que ese era el gran objetivo", pero "buena parte del colectivo sigue excluida de muchos derechos", ha sostenido.

Cuestiones como el acceso a la vivienda, permisos laborales, posibilidad de acompañar a personas hospitalizadas y convertirse en familia de acogida continúan ligadas al matrimonio, ha señalado por su parte la portavoz Clara Morató-Aragonés, que ha lamentado que esos derechos vayan "ligados a un tipo de relación específica".

El Observatorio Contra la LGTBI-fobia de Cataluña registró en 2025 un total de 353 incidencias, la cifra más alta desde que la entidad elabora este informe, unos datos que, para Camacho, demuestran que "el matrimonio no es la solución a todo".

El informe, presentado esta semana, constata un aumento de 35 casos con respecto a 2024 y confirma una tendencia ascendente en la última década.

El Observatorio entiende por incidencia cualquier situación de discriminación, violencia, acoso, discurso de odio o vulneración de derechos "motivada por la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona".

"Este año tiene más sentido que nunca esta jornada, ante el aumento de los discursos de odio y ante el aumento de las discriminaciones que estamos viendo en forma de agresiones", ha afirmado por su parte Su Moreno, portavoz de la CUP.

Moreno también ha reivindicado la jornada como una protesta "anticapitalista", contra las "grandes empresas que siempre han intentado que fuera algo similar a una campaña de 'marketing'".

La vicesecretaria de Feminismos y LGBTI+ de ERC, Eva Baró, ha señalado que la protesta de este sábado defiende "el derecho de todas las personas a ser lo que son, a ser como son y poderlo hacer con absoluta libertad y sin miedo". EFE

(Foto) (Vídeo)

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