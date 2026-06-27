Toledo marcha el Día del Orgullo para que "no se den pasos atrás"

Toledo, 27 jun (EFE).- Más de un centenar de personas han participado este sábado en la manifestación del Día del Orgullo LGTBI por las calles de Toledo para reclamar que "no se den pasos atrás".

La secretaria general de Bolo-Bolo, Leticia Rey, ha resumido en declaraciones a los medios de comunicación el objetivo de las actividades organizadas a lo largo de toda la semana en el marco del programa 'Toledo Entiende', entre las que se encuentran la manifestación de este sábado, que ha partido desde el Miradero para llegar a la Plaza del Ayuntamiento, donde se ha leído un manifiesto en apoyo al colectivo LGTBI.

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Precisamente la plaza del Ayuntamiento se ha convertido en protagonista de las reivindicaciones del colectivo, ya que este año sí se ha colgado de la balconada del Ayuntamiento la bandera arcoíris, a pesar de que no lo había hecho en los tres años anteriores del mandato del actual equipo de gobierno, formado por PP y Vox.

Rey ha reconocido que el Consistorio ha colaborado "para que el Orgullo sea visible, sobre todo en la parte de los conciertos", pero ha reconocido que, incluso a pesar de que existen leyes nacionales y autonómicas que protegen "bastante" al colectivo LGTBI, no saben "nunca lo que nos espera".

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"Y han puesto una bandera, pero el problema es que la bandera es minúscula y tiene una historia curiosa de que nos decían que no se podía poner una bandera porque formaba parte del pacto, porque había que votarla por unanimidad, y ahora, de repente, antes de las elecciones, sí se puede poner, aunque tampoco la han puesto demasiado visible, cosa que nos hace gracia", ha reconocido Rey, que ha advertido de que "la bandera realmente puede ser 'pinkwashing'".

Por ello, ha reclamado la importancia, no solo de que se hayan aprobado leyes para favorecer la igualdad del colectivo LGTBI, sino de que esas leyes se "blinden" para que en el futuro no se pierdan los avances logrados.

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A la manifestación también ha acudido la concejala de Asuntos Sociales, Inclusión, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Toledo, Marisol Illescas, quien ha asegurado que el gobierno local trabaja para lograr "una sociedad más justa y más igualitaria".

"Y nos acercamos al Ayuntamiento de Toledo, donde por fin este año tenemos en nuestra balconada una bandera que lleva luciendo en el corazón de todos los que estamos aquí y que no ha parado de ondear", ha subrayado Illescas, que ha asegurado que, si bien no se ha mostrado la bandera estos años "no ha impedido trabajar por la igualdad tanto del colectivo LGTBIQ+ como por cualquier otra desigualdad que se produzca en la sociedad en Toledo".

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Otras ciudades de Castilla-La Mancha, como Albacete, Ciudad Real y Talavera de la Reina (Toledo) también han acogido este sábado manifestaciones con motivo del Día del Orgullo LGTBI, en las que han reclamado igualdad real y dar visibilidad al colectivo. EFE

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