Temas del día de EFE España del domingo 28 de junio de 2026

VENEZUELA TERREMOTO

Madrid - El Gobierno español sigue de cerca los trabajos de búsqueda y rescate de ciudadanos españoles tras el terremoto en Venezuela, donde 14 compatriotas han sido localizados bajo los escombros, 6 han fallecido y 133 continúan desaparecidos, mientras desde Madrid continúan saliendo aviones con rescatistas y ayuda humanitaria.

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PRESUPUESTOS 2027

Madrid - El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, presenta el lunes la actualización del cuadro macroeconómico, con una nueva cifra de crecimiento para 2026 que recogerá el impacto de la guerra en Oriente Medio y del plan de respuesta al conflicto, algunas de cuyas medidas se prorrogarán tres meses más.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023595043)

SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - El próximo martes finaliza el plazo para solicitar la regularización extraordinaria de inmigrantes, un tiempo que la plataforma impulsora de la medida 'Regularización Ya' y partidos como PSOE y Sumar ven insuficiente y han pedido prorrogar. Laura López.

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(Texto a las 08:00; 588 palabras) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023494411)

ESPAÑA GIBRALTAR

Madrid - En apenas dos semanas la verja de Gibraltar, en pie desde hace más de cien años, será historia, y con su desmantelamiento se pondrá fin a años de colas interminables, a veces de hasta cuatro horas, que sufrían los trabajadores que diariamente se desplazaban al peñón; "por fin cae el otro muro de Berlín, adiós a las colas". Alicia López.

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ISAK ANDIC

Barcelona - La investigación judicial por la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, en la que su hijo Jonathan está imputado por homicidio, entra en una nueva fase a partir de esta semana, con las primeras comparecencias de testigos en el juzgado, entre ellos la psicoterapeuta de la familia.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023522042)

CRISIS VIVIENDA

Madrid - España es el segundo país europeo con el mayor porcentaje de viviendas en propiedad (73,6 %), sólo superado por Italia (77 %), unos datos que distan mucho del 47,2 % que alcanzan en Alemania o del 54,2 % de Austria.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023598860)

VERANO RESTAURACIÓN

Madrid - La hostelería prevé aumentar sus ventas durante la temporada de verano, en la que la renta disponible de los clientes y la evolución de las temperaturas serán clave para unos establecimientos que emplearán a más de dos millones de personas.

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(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023578872)

ORGULLO 2026

Madrid - La dictadura de Franco recluyó a miles de jóvenes homosexuales y las lesbianas eran derivadas a psiquiátricos como los que había en Ciempozuelos o Arévalo, donde recibían electrochoques y comas inducidos por insulina, en un sistema represivo del que hoy se exige verdad, justicia y reparación. Juliana Leao.

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LITERATURA VERANO

Madrid - El estreno mundial, el próximo 17 de julio, de 'La Odisea' de Christopher Nolan, una de las películas más esperadas del año, ha traído una catarata de reediciones y otras publicaciones relacionadas con la epopeya de Homero, "el gran libro de aventuras del mundo occidental" y un clásico en las lecturas veraniegas.

(Texto a las 08:00 horas; 814 palabras) (Foto)

CÓMIC NOVEDADES (Entrevista)

Madrid - El ilustrador Alfredo Garzón, hermano del periodista y humorista Jaime Garzón, asesinado en Bogotá en 1999 por narcoparamilitares, publica la novela gráfica 'Yo quiero no morir' (Astiberri) donde busca "la reparación pendiente de los diez millones de víctimas de Estado en Colombia", según cuenta en una entrevista con EFE. Begoña Fernández.

(Texto a las 08:10; 690 palabras) (Foto)

GANADERÍA TOROS

Madrid - Los criadores del toro de lidia aseguran que están viviendo su momento de "mayor bonanza" al calor de un auge de los festejos taurinos, demandados por jóvenes aficionados que siguen a figuras del toreo como Roca Rey y Morante de la Puebla.

(Texto) (Recursos de archivo en Efeservicios: 8023578982)

TIEMPO FIN DE SEMANA

Madrid - Los chubascos y tormentas en el interior este de la Península, especialmente por la tarde, marcan el tiempo de este domingo, en el que las temperaturas pueden superar 38 grados en el valle del Guadalquivir, y que dará paso a una semana más cálida de lo normal.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:00h.- Vigo.- PARTIDOS BNG.- El BNG conmemora el aniversario de la celebración del plebiscito que aprobó el primer estatuto político para Galicia en 1936 en un acto en el que interviene la portavoz nacional, Ana Pontón, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Praza de San Xosé o, en caso de lluvia, Café Moderno.

12:00.- Valencia.- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asiste al acto benéfico 'No olvidar la Dana', en el Centro Carmen Valero de Silla. Valencia. (Texto).

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS COMUNES.- El portavoz de Comuns y candidato a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ofrece un contacto informativo en un acto organizado por Barcelona en Comú. Parque de la Trinitat Vella. (Texto)

12:30.- Huesca.- PARTIDOS PP.- El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, interviene en la clausura del 14º Congreso Provincial del PP de Huesca junto al presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón. Palacio de Congresos de Huesca (Avda. de los Danzantes, s/n).

SOCIEDAD

10:30h.- Pamplona.- SANFERMINES 2026.- La Jarana organiza su tradicional Carrera del Encierro desde la cuesta de Santo Domingo a la Plaza de Toros.

12:00h.- Puerto del Rosario (Fuerteventura).- ORGULLO 2026.- Manifestación del Orgullo LGTBI convocada en Fuerteventura por el colectivo Altihay. De la playa de Los Pozos al Cabildo.

12:00h.- San Sebastián.- ORGULLO 2026.- La asociación de personas del colectivo LGTBI+ Gehitu llama a participar, junto a otras organizaciones, en las manifestación convocada con motivo del Día Nacional del Orgullo 2026. Boulevard.

13:00h.- Santiago de Compostela.- MEDALLAS CASTELAO.- El músico Esteban Batallán Cons, la científica Mar Capeáns Garrido, el atleta Adrián Ben, la propietaria de los restaurantes La Penela, María Barallobre, y la Fundación Andrea reciben las medallas Castelao, una de las máximas distinciones de Galicia. San Domingo de Bonaval. (Texto) (Foto)

18:30h.- Palma.- ORGULLO 2026.- Manifestación de Orgullo Crítico Mallorca 'Sense permís, revolució cuir'. Plaza España.

19:00h.- Paiporta (Valencia).- DANA MANIFESTACIÓN.- Más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales, junto con las asociaciones de víctimas de la dana, los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción y el Acuerdo Social Valenciano celebran en Paiporta (Valencia) una nueva manifestación para reclamar la supresión del aforamiento del expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, en la que murieron 230 personas. Plaza de la Iglesia de san Jorge. (Texto) (Foto)(Vídeo).

19:00h.- Madrid.- ESCUELAS INFANTILES.- La marea amarilla de educadoras de escuelas infantiles, en huelga desde el 7 de abril, llevan a cabo una marcha del Orgullo Crítico desde Carpetana a Plaza Elíptica. Carpetana.

19:00h.- València.- GAY GAMES.- La campaña Boicot Gay Games, integrada por Orgull Crític València, Reinonis, el movimento de solidaridad con el pueblo palestino Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS) y Anticapitalistes País Valencià, celebra una manifestación bajo el lema "Boicot Gay Games" por "sus vínculos con intereses israelíes, el negocio turístico y la comercialización de las identidades LGTBI". CIE de Zapadores.

20:00h.- Mérida.- ORGULLO 2026.- Manifestación regional y Fiesta del Orgullo LGTBIQ+, con las actuaciones de Soraya Arnelas y Samantha Hudson, que pone fin a los actos iniciados el pasado 13 de junio con el izado de bandera. Parque López de Ayala/Paseo de Roma. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

12:00h.- San Sebastián.- PREMIOS RUBIAL.- Entrega de los XIX Premios Ramón Rubial, que recibirán la periodista de TVE Almudena Ariza, UGT y CCOO, entre otros. Cámara Gipuzkoa. Avda. Tolosa, 75. (Texto) (Foto)

19:30h.- Sant Adrià de Besòs.- CAPITAL ARQUITECTURA.- Ceremonia de inauguración del Congreso Mundial de Arquitectos de la UIA 2026 Barcelona e inauguración de la Exposición central en el recinto de les Tres Xemeneies Recinto de les Tres Xemeneies. (Texto)

21:30h.- Barcelona.- BEAT CONCIERTO.- El grupo Beat inaugura el Barts Festival con un concierto en el que interpretarán temas de la legendaria banda King Crimson Poble Espanyol. (Texto) (Foto)

22:15h.- Mérida.- FESTIVAL STONE.- Concierto de Alan Parson dentro de la programación del Stone & Music Festival de Mérida. Teatro Romano.

EFE

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