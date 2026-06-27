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Siguen activos cuatro incendios en Castilla y León , uno de ellos de gravedad en Congosto

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Valladolid, 27 jun (EFE).- Los incendios forestales en Castilla y León evolucionan este sábado favorablemente, donde los fuegos activos han bajado a cuatro, tras arrancar la jornada con trece, con un único de especial gravedad, el de Congosto, que se mantiene en el Índice de Gravedad Potencial 1 (IGP), después de que los de Vega de Valcarce y San Vicente se hayan estabilizado, aunque el de Pradela ha pasado de estabilizado a activo.

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La Junta de Castilla y León mantiene activada la Situación Operativa 1, que se declaró este jueves por la simultaneidad de incendios en la provincia de León, a consecuencia de las tormentas secas, pero ha sido este sábado cuando se ha producido la mejoría más destacada, con hasta 17 incendios extinguidos, muchos activos durante los últimos días.

El incendio de Congosto, que se declaró en la noche del 25 de junio por un rayo, es el que más ha preocupado estos días, y su extinción sigue siendo complicada tanto por la complejidad del terreno, escarpado y pedregoso, como por tener una gran extensión de perímetro, lo que requiere de más tiempo para asegurarlo y eliminar los puntos calientes.

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Otro tres fuegos siguen activos, todos en León y declarados entre el 24 y el 26 de junio, y hay un tercero estabilizado, también en León, del 24 de junio. En cuanto a los controlados, hay tres, de León y Burgos, provincia esta en la que hoy se han declarado tres fuegos, pero se han extinguido con rapidez.

La Consejería ha informado a través de redes sociales de que, además de atender a los fuegos de Castilla y León, el operativo ha apoyado un incendio declarado en Portugal, que avanzaba hacia Saucelle (Salamanca), y que se ha quedado estabilizado a 500 metros de la frontera.

Se han movilizado cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, una autobomba, tres helicópteros, un avión, dos cuadrillas helitransportadas y un buldócer.EFE

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