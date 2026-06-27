Sanidad apela a usar mascarillas FFP2 adecuadas o cerrar ventanas durante un incendio

Madrid, 27 jun (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha alertado de los graves efectos para la salud que pueden tener los incendios forestales, derivados especialmente de la emisión de partículas PM2,5, por lo que ha recomendado usar mascarillas FFP2 o N95 o permanecer en interiores si es seguro con las ventanas cerradas.

Sanidad ha publicado el informe "Recomendaciones sanitarias en situaciones de incendios forestales 2026", la primera guía específica sobre los riesgos sanitarios asociados a estos episodios que reúne pautas de prevención y actuación.

PUBLICIDAD

En ella, el Ministerio recuerda que las partículas finas PM2,5 que emanan en un incendio constituyen una de las principales amenazas para la salud dada su capacidad de penetración en el organismo y por su toxicidad, que puede ser superior a la de otras fuentes de contaminación como el tráfico rodado.

Una mayor concentración de estas partículas se asocia con un aumento de la mortalidad general del 0,7 % y del 1,3 % de las enfermedades respiratorias.

PUBLICIDAD

El humo puede influir además en el sistema nervioso porque las partículas más pequeñas tienen capacidad para llegar al tejido cerebral, una exposición que podría afectar a la salud neurológica con el paso del tiempo y tener efectos puntuales en la concentración y la atención en adultos.

Del mismo modo, existe evidencia consolidada sobre la relación del humo y el aumento del riesgo de parto prematuro y bajo peso al nacer en embarazadas.

PUBLICIDAD

Especialmente peligrosa es la combinación entre humo y temperaturas extremas, una situación que incrementa el riesgo de erupciones cutáneas por calor, síncopes por deshidratación y golpe de calor.

Por otra parte, en relación con el agua potable, Sanidad aconseja vigilar la posible presencia de sustancias químicas o metales que podrían derivar del contacto de las cenizas y sedimentos con los suministros hídricos.

PUBLICIDAD

En este sentido, recomienda prestar especial atención a los lactantes, ya que un incremento puntual de ciertos componentes, como los nitratos, requiere un seguimiento específico para garantizar su bienestar y asegurar que no se altera el transporte normal de oxígeno en su organismo.

Además, en el ámbito psicológico, los incendios pueden generar reacciones naturales de tristeza, ansiedad o sentimientos de pérdida ante el cambio del entorno y el paisaje; a los niños es importante ofrecerles acompañamiento si se detectan cambios en su conducta o rendimiento escolar, facilitar recursos para procesar la experiencia vivida de forma saludable y buscar apoyo profesional si el malestar persiste.

PUBLICIDAD

La guía ofrece una serie de pautas de protección y primeros auxilios:

- Mantener la calma, evitando situaciones de miedo y pánico.

- Permanecer en interiores si es seguro y evitar abrir ventanas o ventilar directamente con aire exterior, así como actividades que deterioren la calidad del aire interior, como fumar o utilizar aspiradoras.

PUBLICIDAD

- Limpiar las cenizas con paños húmedos, evitando barrer para impedir la resuspensión de partículas.

- Evitar permanecer en zonas al aire libre o acercarse al área del incendio, especialmente a menos de 300 metros.

- Reducir la actividad física, tanto en exteriores como en interiores.

- Beber abundante agua y evitar alcohol y cafeína.

- Reducir los viajes innecesarios. De hacerlo, usar las luces del vehículo durante el día.

- Usar mascarillas FFP2/N95 cuando esté indicado: las quirúrgicas y los pañuelos no protegen del humo.

- Mantenerse siempre informado de fuentes oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades.

- Nunca aplicar hielo, aceites, pomadas caseras ni pasta de dientes sobre quemaduras; sobre las leves, hay que echar agua fría corriente entre 20 y 30 minutos y, en las graves, no se debe retirar la ropa adherida a la piel, sino cubrir la zona con paños limpios y secos.

PUBLICIDAD

- Una vez extinguido el incendio, debe evitarse ventilar espacios cerrados hasta recibir indicaciones de las autoridades competentes.

- Los alimentos no envasados que han estado en contacto directo con el humo o las cenizas no deben consumirse.

- Antes de abrir los productos sellados, deben limpiarse con agua potable o segura.

- Consultar de forma habitual el Índice de Calidad del Aire (ICA) y las webs específicas de las comunidades para tomar decisiones informadas sobre ventilación del hogar o la actividad física. EFE

PUBLICIDAD