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Sánchez recrimina a PP y Vox que voten con Junts con la que "montaron" con la amnistía

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Madrid, 27 jun (EFE).- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reprochado este sábado al PP y Vox que voten con Junts para pedir su dimisión, después de la que "montaron" con la ley de amnistía exigida por los nacionalistas.

"Y ahora van y se ponen de acuerdo", les ha recriminado Sánchez durante su primera intervención en el Comité Federal del PSOE, en la que ha dicho que entiende la "frustración" de los partidos de la derecha, pero ha recalcado que las legislaturas duran cuatro años, "también cuando no gobiernan ellos".

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En este sentido, ha asegurado que habrá presupuestos generales del Estado en 2026 y elecciones en 2027 y ha subrayado que la mejor forma de responder a la "involución" de la derecha y su "desregulación" basada en derogar leyes es aprobando avances sociales.

"Gobernar no es resistir, pero tampoco desistir", ha advertido y ha destacado: "Aquí estamos para pelear por lo que es justo para la gente y eso no se hace desde la oposición". EFE

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