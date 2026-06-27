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Sánchez llama al PSOE a "limpiar lo que haya que limpiar" y a gobernar más allá de 2027

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Madrid, 27 jun (EFE).- El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado este sábado que es consciente de que se ha avanzado lo suficiente para acabar con la corrupción y ha llamado a los socialistas a "limpiar lo que haya que limpiar" y a gobernar más allá de 2027.

Así lo ha defendido Sánchez ante el Comité Federal del PSOE, que ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los terremotos de Venezuela y el compromiso del también presidente del Gobierno con los españoles afectados y con la reconstrucción del país.

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El líder de los socialistas ha incidido en que España ha vivido desde que entró en el gobierno uno de los mejores momentos de su historia democrática reciente, convencido de que se ha avanzado mucho en los últimos ocho años y de que España será un país aún mejor en 2031 con un gobierno progresista.

Esto no significa, ha precisado, que el PSOE ignore los problemas, como el de la vivienda, pero sí rechaza por "irreal" el discurso "apocalíptico" del PP y Vox.

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Según Sánchez, España va a ser también un país mejor en 2027 y lo seguirá siendo en 2031 "con cuatro años más de gobierno progresista", en los que van a "limpiar lo que haya que limpiar".

Pero también, ha advertido, van a defender "la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras" y seguir gobernando para quienes lo necesitan frente a las élites y "los Netanyahus del mundo", que atacan a gobiernos como el suyo porque les son "incómodos".

Se ha mostrado así "orgulloso" de lo logrado y dispuesto a "mirar adelante con toda la convicción" de las siglas del PSOE al estar seguro de que son la mejor defensa de los más vulnerables.

El jefe del Ejecutivo ha dicho además que entiende el enfado de los ciudadanos por la corrupción y que tengan la tentación de pensar que todos los partidos son iguales y que no importan principios ni prioridades, pero ha recalcado que "no es cierto".

Y ha pedido el apoyo de los socialistas ante el avance de la derecha y la ultraderecha: "Debemos ser conscientes de lo que está en juego", ha subrayado, tras lo que ha asegurado que el PSOE "jamás ha tirado la toalla" y tiene la "obligación de acertar".

"Nuestra vocación no es soñar solo una España mejor, sino hacerla posible desde el Gobierno con el Boletín Oficial del Estado en una mano y con el proyecto de país en la otra. Así que adelante, compañeros, una y mil veces", han concluido. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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