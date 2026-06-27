Sánchez denuncia el "atropello" a los derechos fundamentales de Zapatero y su familia

Madrid, 27 jun (EFE).- El jefe del Ejecutivo y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha denunciado este sábado el "atropello" a los derechos fundamentales del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de su familia al filtrase años de mensajes privados que "nada tiene que ver" con la causa en la que se le investiga.

En su discurso ante el Comité Federal del PSOE, Sánchez ha vuelto a repasar los casos de corrupción que salpican al partido y al Gobierno, ha señalado que habla con Zapatero de forma regular y asegurado que "dará todas las explicaciones precisas" en una investigación que, ha dicho, se encuentra en "fase indiciaria".

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En ese contexto, ha pedido que prevalezca la presunción de inocencia, "lo mínimo aceptable en un Estado de derecho".

Y ha considerado "un hecho de una enorme gravedad, impropio de una gran democracia como es la española" que se hayan vulnerado los derechos procesales de Zapatero y que se le haya causado "un inmenso daño" desde el punto de vista personal y también familiar.

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"Desde nuestra organización no nos vamos a callar ante esta violación de sus derechos fundamentales", ha recalcado Sánchez, quien ha dejado claro que tampoco van a permitir que el "ruido judicial" impugne su legado político

Como dijo en su comparecencia en el Congreso, ha asegurado también que no hubo ningún trato de favor en la concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra, causa en la que está siendo investigado Zapatero.

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Sánchez se ha referido también a las causas judiciales de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, de los que "más difícil" le resulta hablar, según ha dicho.

Tras desmentir informaciones publicadas a lo largo de los meses, ha señalado que la instrucción del caso de su pareja no ha estado "exenta de polémica" por las quejas contra el juez Juan Carlos Peinado y ha pedido "que la Justicia sea justa" con estos casos. EFE

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