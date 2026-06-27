Sánchez asegura ante el Comité Federal que el PSOE no se financió ilegalmente y defiende sus medidas anticorrupción

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reiterado en la reunión del Comité Federal, que su partido no se ha financiado ilegalmente y ha reivindicado las medidas anticorrupción que ha implantado en el partido desde hace un año.

Sánchez dice que han sufrido "un caso de corrupción" que afecta a "la antigua Secretaría de Organización" liderada primero por José Luis Ábalos y después por Santos Cerdán, el primero condenado a 24 años de cárcel y el segundo investigado en varias causas.

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Sin nombrarles, ha tratado de encapsular el caso a "personas concretas" que, lamenta, se aprovecharon de sus posiciones de responsabilidad para obtener "beneficios personales". En ese sentido ha reiterado que desconocía esas prácticas porque de haberlas conocido jamás las hubiera tolerado.

"Y con la misma rotundidad también afirmo una vez más ante vosotros que nuestra organización no se ha financiado irregularmente, como se hicieron otras, y por tanto actuamos con la máxima diligencia y expulsamos a los implicados", ha reivindicado Sánchez.

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Minutos antes, el líder del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, principal barón crítico, había exigido más información a Sánchez para poder salir del Comité Federal con la garantía del que el PSOE, como organización, no terminaría imputado.

En la misma línea, Sánchez ha reivindicado el paquete de medidas internas que ha aplicado desde hace un año, la renovación de la dirección del partido, y la colaboración con la Justicia facilitando información para la investigación de los casos de corrupción.

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APOYO EXPRESO A REBECA TORRÓ

Dentro del PSOE, subraya, el Comité Federal de julio de 2025 propuso trece reformas que han sido "completadas" en menos de un año, lo que ha provocado que el PSOE haya mejorado su registro en el Consejo de la Transparencia y sea el partido que mejor puntuación obtiene, "83,1 puntos" en su índice de transparencia.

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En ese sentido ha expresado su apoyo expreso a la sustituta de Cerdán como 'número tres' del partido, Rebeca Torró, encargada de llevar a cabo estas iniciativas y le ha agradecido su "dedicación brillante y constante" en el último año.

A nivel institucional, también ha defendido el plan anticorrupción con 15 medidas que presentó hace un año ante las Cortes. La mayoría de ellas están incluidas en el Anteproyecto de Ley de Integridad Pública que, dice, se va a debatir próximamente en la Cámara Baja y ha pedido a la oposición que actúan como "torquemadas", que lo apoye.

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Así, ha cargado contra las críticas de PP y Vox y asegura que un gobierno de estas formaciones "nunca será el fin de la corrupción" sino "el regreso de la corrupción sistémica".

DEFIENDE A ZAPATERO, A SU MUJER Y A SU HERMANO

En un discurso muy similar al que pronunció este miércoles ante el Pleno del Congreso de los Diputados ha recalcado que han sido "contundentes desde el principio" y ha tratado dediferenciar la naturaleza de los casos que afectan al PSOE y al Gobierno.

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Así, ha vuelto a defender al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el 'caso Plus Ultra', aunque no se ha pronunciado por las joyas encontradas por la Guardia Civil en su despacho. Tampoco ha hecho mención expresa al 'caso Leire Díez' que investiga una presunta trama para torpedear causas judiciales desde Ferraz.

Finalmente ha reiterado que su mujer Begoña Gómez y su hermano, David Sánchez están defendiendo su inocencia en sus respectivos procesos judiciales y ha vuelto a negar que su esposa se lucrase de su actividad en la Universidad Complutense y también que el puesto concedido a su hermano se debiese a su posición, porque en ese momento no lideraba el partido.

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PGE EN 2026 Y ELECCIONES EN 2027

Sánchez ha reivindicado la labor de su Gobierno y su producción legislativa ante las críticas de parálisis que lanza la oposición y también algunos socios parlamentarios. En ese sentido, dice que todavía le quedan medidas importantes que aprobar antes de que termine la legislatura, la principal el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

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"El Gobierno va a hacer lo que le toca, presentar los Presupuestos en 2026 y elecciones en 2027", ha señalado el presidente, que ve a la oposición en estado de "frustración". "Debemos recordarles que las legislaturas, cuando ellso no gobiernan, también duran cuatro años", ha selañado.

IRONIZA CON QUE JUNTS VOTE CON PP Y VOX PARA ECHARLE

Además, se ha referido a la votación de esta semana en la que la mayoría del Congreso de los Diputados --con los votos de PP, Vox y Junts-- pidieron a Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y asuma responsabilidades por los casos de corrupción presentando su dimisión.

"Las vueltas que da la vida", ha lanzado para expresar su sorpresa por que PP y Vox voten "con el partido de Puigdemont" intentar "echarles del Gobierno, con la que montaron con la Amnistía y ahora resulta que están de acuerdo", ha reprochado.

GOBERNAR HASTA 2031

Sánchez ha defendido su labor, señalando que España vive ahora uno de los mejores momentos de toda su historia democrática y asegura que en 2027, cuando los ciudadanos vuelvan a votar, lo harán en un país mejor que en 2023 y que en 2018 cuando él llegó a La Moncloa. Así, ha puesto la vista en un nuevo mandato para seguir en el Ejecutivo hasta el año 2031.

El Comité Federal ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de los terremotos en Venezuela y Sánchez ha iniciado su intervención trasladando su solidaridad con el pueblo venezolano ante la "terrible tragedia" que ha dejado al menos 920 muertos y miles de heridos.

También ha mostrado su reconocimiento a la recien elegida secretaria de Juventudes Socialistas, Aránzazu Figueroa, primera mujer que ocupa el puesto. Le ha trasladado su apoyo y le hadicho que encarna "lo mejor del socialismo democrático".