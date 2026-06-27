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Roma volverá a tener presencia en la liga de baloncesto seis años después con dos equipos

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Roma, 27 jun (EFE).- La ciudad de Roma volverá a contar con presencia en la Serie A la próxima temporada tras seis años de ausencia con la incorporación del Maxima Roma y del Basketball Roma SPQR, que además competirán en la Eurocup, segunda competición continental organizada por la Euroliga.

El regreso de la capital al primer plano del baloncesto quedó sellado con la aprobación del Consejo Federal extraordinario de la Federación Italiana de Baloncesto (FIP) del traslado del Germani Brescia a Roma, una operación solicitada por el empresario estadounidense Paul Matiasic tras adquirir el título deportivo del club lombardo.

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La licencia para competir en la Serie A pertenece a la sociedad propietaria y no está vinculada a una ciudad determinada, lo que permitió formalizar el cambio de sede.

El equipo dirigido por Matiasic se sumará al Basketball Roma SPQR, nacido tras el traslado del Vanoli Cremona a la capital, aprobado por la FIP a finales de mayo, y presentado esta semana en la 'Ciudad Eterna' por el esloveno Luka Doncić, estrella de Los Angeles Lakers y considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

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Entre los principales accionistas del Basketball Roma SPQR figuran Donnie Nelson, reconocido directivo de la NBA.

La sociedad de Matiasic todavía no confirmó su nombre oficial, aunque todo apunta a que competirá como Maxima Roma, nombre con el que aparece inscrita en la lista de participantes de la próxima edición de la Eurocup, la segunda competición continental de clubes, en la que también participará el Basketball Roma SPQR.

El interés de ambas sociedades por instalarse en la capital está relacionado con el proyecto de la NBA de lanzar una nueva competición europea a partir de 2027.

Roma no tenía representación en la Serie A desde 2020, cuando el histórico Virtus Roma abandonó el campeonato por problemas económicos.

La decisión de la FIP deja, por su parte, a Brescia sin equipo en la máxima categoría, después de que el Germani Brescia se consolidara como uno de los clubes más competitivos del baloncesto italiano y en 2025 alcanzara la final de la liga, en la que cayó ante el Virtus Bolonia. EFE

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