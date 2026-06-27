Pilar Alegría recalca que el adelanto electoral es potestad de Sánchez y que "merece la pena" acabar la legislatura

La secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, ha recalcado que la posibilidad de un adelanto electoral es un potestad exclusiva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ha defendido que "merece la pena" acabar con la legislatura y seguir mejorando la vida a la gente.

Así lo ha señalado a su llegada a la reunión del Comité Federal del PSOE que se reúne este sábado en Ferraz al ser preguntada sobre si cree que Sánchez debería adelantar elecciones ante la debilidad de la gobernabilidad del país y las investigaciones judiciales sobre presuntos casos de corrupción en el entorno político y familiar del presidente.

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Alegría ha defendido que es él quien tiene en su mano la decisión de convocar o no elecciones y que ya ha dicho "muy claro" que éstas serán en el año 2027, aunque, sea como fuere, ha subrayado que "merece la pena" seguir "con este proyecto de transformación y de avances" que lidera Sánchez. "Creo que ya está todo dicho", ha apostillado.

La socialista aragonesa ha dicho que afronta este Comité Federal "con todas las ganas y con toda la ilusión" y ha aprovechado para reconocer la labor de los cientos de alcaldes y concejales de toda España, especialmente en Aragón, "que dan lo mejor de sí mismos y dedican 24 horas a esa gestión".

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Y es que, a su juicio, su trabajo "no puede verse opacado" por quienes "se han servido" de sus siglas para "lucrarse" con actitudes "absolutamente bochornosas y reprochables", ha dicho, en referencia velada entre otros al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, condenado esta semana a 24 años de prisión por el 'caso mascarillas'.

Alegría considera que ahora lo que corresponde al partido es "no desviarse" del principal objetivo, "que es seguir transformando y mejorando la vida de la gente a pesar de la derecha de este país". "Aquí la derecha, cuando no gobierna, se dedica a deslegitimar al adversario político, y en aquellos sitios donde lo hace dedica la gestión única y exclusivamente a hacer oposición al Gobierno de España", ha denunciado.

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