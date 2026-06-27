Morant asegura que la sociedad "necesita" al PSOE: "No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por la gente"

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y también secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha aseverado que la sociedad "necesita" al Partido Socialista: "No lo hacemos por nosotros, lo hacemos por la gente".

De esta manera se ha expresado este sábado la dirigente socialista, a preguntas de los medios, antes de participar en el Comité Federal del PSOE, en Madrid.

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"Los socialistas valencianos venimos a participar en el Comité Federal y como siempre, seguro que saldremos más fuertes, sobre todo, porque se constata que la sociedad nos necesita. La sociedad está viendo que su vida mejora cuando gobernamos los socialistas. Ahora mismo también estamos en los mejores datos de crecimiento y de economía para los ciudadanos y las ciudadanas", ha subrayado Morant.

A su juicio, "lo que tenemos enfrente, justo la alternativa, siempre vota que 'no' a ese progreso para la ciudadanía". "Así que no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por la gente. Y vamos, por supuesto, a apoyar al presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- y al Gobierno de España para que continuemos mejorando la vida de la gente", ha afirmado.

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NO VE UN ADELANTO ELECTORAL

Preguntada por si cree que Sánchez debe adelantar las elecciones, Morant ha replicado: "No, no lo creo. Creo que la gente nos necesita y tenemos que seguir gobernando".

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Y sobre qué transmiten los alcaldes socialistas de la Comunitat Valenciana, la también líder del PSPV ha comentado que no va a hablar "solo" en nombre de los alcaldes, sino también "de la gente". "Yo no sé qué calles pisan aquellos que dicen que no podemos pisar la calle. Yo piso la calle, estoy con la gente y la gente nos pide que aguantemos. A mí la gente me dice, 'dile a Pedro Sánchez que aguante'; 'dile que estamos con Begoña' y que sigamos gobernando", ha señalado.

Según ha remarcado, "estas épocas ya las hemos vivido en otros momentos". En el Partido Socialista, ha apuntado, "hemos estado durante muchas malas épocas, desde luego siempre mejorando la vida de la gente". "Yo creo que, desde luego, el Partido Socialista no podemos hacer lo que hemos hecho en algún otro momento, que es rendirnos y dejar que pase PP y Vox", ha comentado.

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Y ha subrayado que "la última vez que pasó eso, la última vez que el PSOE se rindió, entró el PP de los recortes, el PP del paro, el PP de la bajada de las pensiones a los pensionistas, el PP de los desahucios y de la gente que se suicidaba porque perdía su casa". "La gente de verdad que quiere que sigamos gobernando", ha insistido.