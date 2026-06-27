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Miles de personas claman en Logroño por no dar “ni un paso atrás” en los derechos LGTBI+

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Logroño, 27 jun (EFE).- Unas 6.000 personas, según datos de la organización, han participado este sábado, en Logroño, en la manifestación por el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ para reivindicar que no se produzca “ni un paso atrás” en los derechos del colectivo.

Así consta en el manifiesto de esta iniciativa, que ha partido de la Plaza del Mercado, convocada por Gylda LGTBI+ junto a más de 40 entidades, bajo el lema ‘¡A las calles con Orgullo! Disidencia y Resistencia’, como se podía leer en la pancarta principal acompañada de banderas arcoíris y ‘trans’.

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Un año más, la gran respuesta de la ciudadanía a esta convocatoria por el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que se conmemora este domingo, 28 de junio, se ha traducido en una gran marea arcoíris, que ha recorrido el centro de la ciudad hasta concluir en el Paseo del Espolón, donde se ha leído el manifiesto.

Un año más, la manifestación ha estado acompañada por la música de batucada K-boom percusión, que ha guiado el paso de los participantes y llamando la atención de los paseantes por las calles de la capital riojana gracias a sus llamativas coreografías.

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Al igual que en ediciones anteriores, uno de los elementos más llamativos de la manifestación ha sido un gran tractor decorado con detalles dorados y banderas LGTBI+, que ha servido de carroza para un grupo de manifestantes. EFE

sjf/pmg/jla

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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