Los Hispanos Universitarios se cuelgan la medalla de bronce

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- La selección española de balonmano se colgó la medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo Universitarios disputados en la localidad francesa de Pessac, tras imponerse este sábado por 28-32 a Polonia en la final de consolación.

Un encuentro en el que el conjunto español, en el que militan jugadores como el lateral Mario Nevado o el pivote Artur Parera, que ya han debutado a las órdenes de Jordi Ribera con los Hispanos, tuvo que esperar a la segunda parte para acabar con la resistencia del equipo polaco.

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Tal y como reflejaron los seis goles de ventaja (22-28) con los que los de Diego Dorado llegaron a los últimos siete minutos de juego, en los que los Hispanos Universitarios mostraron el carácter necesario para contener el intento de reacción de la selección polaca.

Por su parte, la selección española femenina universitaria concluyó en quinta posición tras doblegar este sábado por un contundente 22-36 a China.EFE