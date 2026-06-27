La peor fase de grupos del Mundial de Uruguay desde 2002

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- La derrota contra España en la última jornada del Mundial 2026 confirmó la peor fase de grupos de la selección de Uruguay en esta competición desde Japón y Corea 2002, cuando también resumió sus tres jornadas de la primera ronda con dos empates y una derrota para quedar eliminada, igual que ahora.

Desde entonces tampoco acababa en la primera instancia de la fase final del torneo internacional sin ninguna victoria.

A nivel general, en sus quince participaciones totales en el Mundial, incluida la actual, su registro en 2026 sólo lo empeora su competencia en Alemania 1974, con un balance de cero victorias, un empate, dos derrotas, un sólo gol a favor y seis en contra en sus tres únicos duelos en aquella edición.

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-- LAS FASES DE GRUPOS DE URUGUAY, MUNDIAL A MUNDIAL:

- Uruguay 1930: 2 partidos, 2 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 5 goles a favor, 0 en contra y 6 puntos (con la puntuación actual de 3 puntos por triunfo). CAMPEÓN.

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- Brasil 1950: 3 partidos, 2 victorias, 1 empate, 0 derrota, 7 goles a favor, 5 en contra y 7 puntos. CAMPEÓN.

- Suiza 1954: 2 partidos, 2 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 9 goles a favor, 0 en contra y 6 puntos. CUARTO.

- Chile 1962: 3 partidos, 1 victoria, 0 empates, 2 derrotas, 4 goles a favor, 6 en contra y 3 puntos. FASE DE GRUPOS.

- Inglaterra 1966: 3 partidos, 1 victoria, 2 empate, 0 derrotas, 2 goles a favor, 1 en contra y 5 puntos. CUARTOS DE FINAL.

- México 1970: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 2 goles a favor, 1 en contra y 4 puntos. CUARTO.

- Alemania 1974: 3 partidos, 0 victorias, 1 empate, 2 derrotas, 1 gol a favor, 6 en contra y 1 punto. FASE DE GRUPOS.

- México 1986: 3 partidos, 0 victorias, 2 empates, 1 derrota, 2 goles a favor, 7 en contra y 2 puntos. OCTAVOS DE FINAL.

- Italia 1990: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 2 goles a favor, 3 en contra y 4 puntos. OCTAVOS DE FINAL.

- Japón y Corea 2002: 3 partidos, 0 victorias, 2 empates, 1 derrota, 4 goles a favor, 5 en contra y 2 puntos. FASE DE GRUPOS.

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- Sudáfrica 2010: 3 partidos, 2 victorias, 1 empate, 0 derrotas, 4 goles a favor, 0 en contra y 7 puntos. CUARTO.

- Brasil 2014: 3 partidos, 2 victorias, 0 empates, 1 derrota, 4 goles a favor, 4 en contra y 6 puntos. OCTAVOS DE FINAL.

- Rusia 2018: 3 partidos, 3 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 5 goles a favor, 0 en contra y 9 puntos. CUARTOS DE FINAL.

- Qatar 2022: 3 partidos, 1 victoria, 1 empate, 1 derrota, 2 goles a favor, 2 en contra y 4 puntos. FASE DE GRUPOS.

- Estados Unidos, México y Canadá 2026: 3 partidos, 0 victorias, 2 empates, 1 derrota, 3 goles a favor, 4 en contra y 2 puntos. FASE DE GRUPOS. EFE

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