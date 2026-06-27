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La ilusión en Teherán queda en suspenso tras otro empate de Irán en el Mundial

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Teherán, 27 jun (EFE).- Durante 90 minutos, cientos de iraníes alentaron sin descanso a Team Melli frente a una pantalla gigante entre cánticos de "¡Irán, Irán!", vuvuzelas y banderas, hasta que el empate 1-1 ante Egipto transformó la euforia en un silencio cargado de incertidumbre sobre el futuro de la selección en el Mundial.

El inmenso salón del centro cultural Bagh Ketab se convirtió una vez más en un estadio, con cientos de personas que vivieron con pasión el tercer partido de su selección en el Mundial, con la ilusión de celebrar su pase a la fase eliminatoria por primera vez en una Copa del Mundo.

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Hombres, mujeres y niños llegaron hasta el lugar para presenciar el partido en un ambiente eufórico. Muchos niños llevaban el nombre de sus jugadores favoritos en la espalda, mientras las mujeres agitaban banderas de la República Islámica o las lucían sobre los hombros como una capa.

El gol tempranero del egipcio Mahmoud Saber, a los cinco minutos, rompió el ambiente, pero el penalti cometido por el delantero iraní Mehdi Taremi devolvió la esperanza por momentos al público, que se convirtió segundos después en lamento, ya que el lanzamiento desde los once metros fue detenido por el portero egipcio Mostafa Shobeir.

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Aun así, los cánticos de "¡Irán, Irán!" continuaron hasta que en el minuto 14 Ramin Rezaeian aprovechó un rebote y anotó el 1-1 desde un ángulo imposible.

Los aficionados del Team Melli vivieron el resto del partido con nerviosismo. Cada balón que llegaba al área iraní contenía la respiración del público, y cada ataque de los pupilos de Amir Ghalenoei se vivió con euforia. Especialmente, los dos balones al poste y un gol anulado al central iraní Shoja Khalilzadeh por fuera de juego en el minuto 96 dejaron helada a la multitud.

Así, los iraníes deberán esperar los resultados del resto de los partidos para conocer su destino.

Con este resultado, Irán suma tres empates en la fase de grupos y ocupa el tercer puesto del grupo G, que lideran Bélgica y Egipto ya clasificados a dieciseisavos de final.

La selección iraní mantiene opciones de avanzar como uno de los ocho mejores terceros, pero ya no depende de sí misma y deberá esperar el desenlace de los demás grupos. EFE

(Vídeo) (Foto)

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