Jonathan Kasibabu, tercer fichaje del Breogán

Lugo, 27 jun (EFE).- El pívot congoleño Jonathan Kasibabu se convirtió este sábado en el tercer fichaje del Río Breogán, con el que ya jugó en la liga Endesa en la temporada 2021-22.

"Kasibabu, que cuenta con la condición de jugador de formación (cupo), destaca por ser un interior muy físico, con una gran capacidad defensiva y reboteadora. Además, su movilidad le permite adaptarse a las necesidades del equipo en las dos posiciones interiores", destaca el Breogán en su comunicado.

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El jugador africano, de 204 centímetros y 30 años, se formó en las categorías inferiores del Canterbury canario y del Real Madrid, antes de comenzar su periplo en Estados Unidos, donde compitió en la NCAA y en la G-League con los Long Island Nets y los Austin Spurs.

A su regreso a Europa, jugó en el Nantes francés antes de recalar en el Río Breogán en la temporada 2021-22. En su primera etapa en Lugo, el pívot permaneció hasta el mes de diciembre y disputó cinco partidos en la Liga Endesa, además del encuentro de la fase previa de la Liga de Campeones.

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Tras su salida del conjunto celeste, Kasibabu ha jugado en Primera FEB, antigua LEB Oro, con Palencia, Burgos, Betis y Fuenlabrada. En este último equipo firmó la pasada temporada unos promedios de 8,8 puntos y 4,6 rebotes por partido.

Kasibabu es la tercera incorporación del conjunto dirigido por Luis Casimiro tras el escolta-alero estadounidense Tevin Brown y el pívot montenegrino Aleksa Ilic. EFE

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