Illa, antes del Comité Federal del PSOE: "Avanzar, esperanza, esperanza, esperanza y nada de miedos"

El presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha dicho que acude al Comité Federal del PSOE de este sábado con el mensaje de "avanzar, avanzar y avanzar; esperanza, esperanza, esperanza, y nada de miedos".

"Venimos a decir que no tenemos miedo a nada y que tenemos mucha esperanza en el futuro y venimos a decir que nos queda mucho por hacer y que lo vamos a hacer", ha declarado a los periodistas en nombre del PSC al entrar en el Comité.

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"Los socialistas catalanes venimos a este Comité Federal a decir que a los socialistas ni nos callan ni nos obligan", ha insistido junto a la portavoz del PSC y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Al preguntársele por las acusaciones de corrupción, ha respondido: "Se ha actuado con una contundencia suficiente, ejemplar, y creo que toca avanzar".

"CON LA CABEZA MUY ALTA"

Ha defendido también estar "con el ánimo muy alto, con la cabeza muy alta, con el aval del trabajo hecho en cada uno de los municipios" donde los socialistas gobiernan.

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Y ha reiterado: "Con el Gobierno de España, con el ánimo muy muy alto, con la cabeza muy alta y, sobre todo, con propuestas de futuro constructivas y positivas, con esperanza, sin miedo: así vamos a ir".

Illa ha defendido también una España plural y diversa frente a una "uniforme y monocolor".