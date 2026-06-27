Espana agencias

España evita a Francia y Alemania hasta semifinales y a Argentina y Brasil hasta la final

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 27 jun (EFE).- La primera posición de España, en el grupo H, supone que irá por el lado del cuadro contrario de Argentina y Brasil, a los que no se les cruzaría hasta una hipotética final, igual que tampoco se vería las caras con Francia o Alemania, en el caso de avanzar rondas, hasta unas supuestas semifinales en el Mundial 2026.

El camino de España está relativamente marcado ya. Sabe que su primer adversario será Argelia o Austria, dependiendo de cuál de los dos sea segundo en el cuarteto J, el próximo 2 de julio en Los Ángeles, mientras asoman en su recorrido de octavos varias posibilidades, en el caso de pasar.

PUBLICIDAD

Son el segundo del grupo K (Portugal o Colombia, dependiendo de cómo sea su duelo directo de la última jornada) e Inglaterra, Ghana o Croacia, según sea el desenlace del grupo L.

Más allá, en cuartos, podrían aparecer Estados Unidos, Bosnia Herzegovina, Irán, Bélgica o Egipto, a falta de la conclusión de todos los grupos y de establecer los ocho mejores terceros, mientras que en semifinales ya sí podría enfrentarse a una de las grandes favoritas, como es Francia, Alemania o incluso Países Bajos o Marruecos, también por ese lado. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Clima en Málaga: temperatura y probabilidad de lluvia para este 27 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en Málaga: temperatura y probabilidad de lluvia para este 27 de junio

Clima hoy en España: temperaturas para Madrid este 27 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en España: temperaturas para Madrid este 27 de junio

BTS deja sin voz a Madrid en la inauguración de su gira europea: una superproducción con luces y sombras a la altura de la euforia

El septeto surcoreana actúa por primera vez en España con dos conciertos en el Riyadh Air Metropolitano

BTS deja sin voz a Madrid en la inauguración de su gira europea: una superproducción con luces y sombras a la altura de la euforia

Clima en España: el pronóstico del tiempo para Barcelona este 27 de junio

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: el pronóstico del tiempo para Barcelona este 27 de junio

Álex Baena marca su primer gol en un Mundial con ayuda de Muslera y da un golpe en la mesa por la titularidad

El almeriense adelanta a La Roja ante Uruguay y se coloca en primera posición del Grupo H

Álex Baena marca su primer gol en un Mundial con ayuda de Muslera y da un golpe en la mesa por la titularidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

Cinco españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 119 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

La UCO apunta a irregularidades en contratos de Red.es con el empresario Barrabés, imputado por el caso de Begoña Gómez

Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, desaparecida por el doble terremoto en Caracas

ECONOMÍA

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

No, el casero no puede prohibir que el inquilino reciba visitas en la vivienda alquilada (pero hay una excepción): esto es lo que dice la ley

El Gobierno amenaza a las CCAA del PP con cancelar las transferencias de julio si mantienen su batalla legal por las VPO

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

Nuevo Barrio Campamento avanza: Casa 47 aporta 140 millones de euros para desarrollar las obras de urbanización

Los impuestos disparan el coste de la vivienda: el ‘sablazo fiscal’ puede superar hasta el 62% del precio de compra

DEPORTES

En directo el Uruguay-España, partido del Grupo H del Mundial 2026: La Roja se lleva la victoria en un final con alta tensión

En directo el Uruguay-España, partido del Grupo H del Mundial 2026: La Roja se lleva la victoria en un final con alta tensión

España rompe la maldición de la camiseta blanca en los Mundiales y consigue su primera victoria con esta equipación desde 1994

Cuándo, dónde y contra quién juega España el siguiente partido: este es el cruce de dieciseisavos de final

España cumple y sobrevive a una Uruguay desesperada para pasar como primera de grupo, pero no convence

Álex Baena marca su primer gol en un Mundial con ayuda de Muslera y da un golpe en la mesa por la titularidad