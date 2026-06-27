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España envía a Venezuela más equipos de rescate y de evaluación de daños

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Madrid, 27 jun (EFE).- Nuevos equipos de rescate, evaluación de daños y coordinación de desastres del Estado y de seis comunidades autónomas han despegado este sábado desde España hacia Venezuela para participar en las tareas de asistencia a los afectados por los terremotos del pasado jueves.

Según ha informado el Ministerio del Interior, el nuevo contingente, coordinado por la Secretaría General de Protección Civil en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), ha embarcado en un vuelo de Iberia fletado por la petrolera Repsol.

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El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado también del envío de este contingente en un mensaje en la red social X en el que ha señalado que la ayuda ha sido "movilizada para apoyar al pueblo hermano venezolano".

La compañía aérea ha informado a su vez de que el avión, un A330-200, ha despegado pasadas las 20:00 horas de este sábado desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con destino a la ciudad venezolana de Valencia con 77 pasajeros a bordo.

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El grupo, según Interior, está compuesto entre otros por seis miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), un oficial de enlace de la Secretaría General de Protección Civil y seis miembros de la Oficina de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC).

También incluye 15 bomberos especialistas en estructuras colapsadas procedentes de Cataluña; un jefe de grupo, un jefe canino y dos rescatadores caninos con tres perros, junto a seis bomberos rescatadores y un sanitario de la Comunidad Valenciana; y 10 bomberos especializados en estructuras colapsadas con un perro de rescate de Extremadura.

En el vuelo viajarán también dos guías caninos con dos perros procedentes de Asturias; tres arquitectos y otros dos guías caninos con dos perros de Murcia; y un jefe de grupo, cinco rescatadores y un guía canino con un perro de Galicia.

Han sido embarcadas además varias toneladas de material de ayuda humanitaria y en el avión viajan asimismo periodistas de distintos medios de comunicación españoles, según Iberia.

Este contingente se suma al primero que envío el viernesr España en un avión del Ejército del Aire con 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid con cuatro perros de la Unidad Canina; y un equipo de la AECID con material de primeros auxilios. EFE

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