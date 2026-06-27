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El hijo menor de la mujer muerta en Mairena (Sevilla) fue quien alertó del apuñalamiento

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(Corrige la NA6097 en el titular la provincia a la que pertenece Mairena: es Sevilla y no Huelva)

Sevilla, 27 jun (EFE).- El grito de auxilio del hijo menor que tenían en común la mujer asesinada esta madrugada por arma blanca en Mairena del Aljarafe (Sevilla) a manos presuntamente de su pareja, fue el que alertó a los vecinos que en esos momentos se encontraban en las proximidades.

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Así lo ha contado a EFE un testigo directo de lo sucedido que se encontraba en un banco próximo a la vivienda y que acudió a esa llamada de auxilio: "Estábamos aquí cuatro o cinco chavales sentados y bajó el chaval como a la una y media de la mañana diciendo que su papá estaba apuñalando a su mamá".

"Fuimos para arriba y ya estaba la madre muerta", ha precisado, indicando además que el hombre se encontraba herido.

El testigo se ha mostrado impactado por lo sucedido: "Esta noche no he dormido pensando en el chaval. De un momento para otro pasamos del silencio de la una de la mañana, a gritos ... Muy duro".

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Por su parte, otro vecino que regenta una tienda en el mismo bloque donde se encontraba la vivienda en la que han sucedido los hechos, ha señalado que la pareja llevaba "poco tiempo" viviendo en la zona, que eran extranjeros y que el hijo de ambos tenía unos 12 o 13 años.

El comerciante ha señalado que el vecindario no esperaba una reacción de este tipo por parte de la pareja: "Se veía un matrimonio normal y corriente, con mucha educación. Nadie se esperaba esto".

La fallecida era una mujer de 44 años, edad similar a la que tiene su pareja, que se encuentra hospitalizado en estado grave por heridas de arma blanca que él mismo se ha provocado.

Según fuentes de la investigación, no constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja. EFE

lra/av/jlp

(Foto) (Vídeo)

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