El central Javi Montero, tercera baja en el Málaga tras el ascenso

Málaga, 27 jun (EFE).- El defensa Javi Montero se convirtió este sábado en la tercera baja de la plantilla del Málaga que logró el ascenso a LaLiga EA Sports hace una semana, después de que el club malagueño anunciara que el zaguero no seguirá en la entidad.

El jugador sevillano, de 27 años, llegó al Málaga el pasado agosto, procedente del Racing Santander, para reforzar la parcela izquierda central de la zaga.

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Montero, en su año como malaguista, ha disputado un total de 30 partidos entre todas las competiciones, 25 de ellos en LaLiga Hypermotion (23 como titular y con un gol anotado), uno en la Copa del Rey y cuatro más en la promoción de ascenso a LaLiga EA Sports.

El central sevillano, formado en la cantera del Sevilla y que también pasó por la del Atlético de Madrid antes de jugar en el Hamburgo alemán o en la liga turca, tenía una cláusula en su contrato para renovar en caso de ascenso si cumplía un número de partidos, una cifra que no llegó a completar.

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Javi Montero se une a las bajas ya anunciadas de los laterales Víctor García y Jokin Gabilondo, quienes no han renovado sus contratos con el Málaga. EFE

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