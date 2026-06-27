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Desarticulado un grupo criminal que iba a asaltar a otro camuflados como policías en Cádiz

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Cádiz, 27 jun (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado en Cádiz un grupo criminal especializado e itinerante, de gran peligrosidad, que estaba a punto de asaltar a otra organización de delincuentes para robar una guardería de droga haciéndose pasar por policías.

Según ha informado este sábado el Instituto Armado, en el marco de la operación, bautizada como 'Asher', se han detenido a nueve personas y se han realizado 17 registros en las localidades sevillanas de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Utrera y Sevilla.

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Durante los registros se han incautado de más de 45.000 euros en efectivo, una pistola de calibre 9 milímetros, abundante munición, numerosos teléfonos móviles, joyas y relojes, tres turismos y una motocicleta, además de numerosa documentación y efectos que los relacionaban directamente con los hechos investigados.

Como ha detallado la Guardia Civil, la operación se inició en noviembre, cuando la Policía Local de Conil de la Frontera (Cádiz) registró una finca en la que encontraron dos vehículos sustraídos con placas de matrícula falsas, numerosas armas y municiones, así como balizas de seguimiento, chalecos antibalas y equipamiento policial.

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Las investigaciones determinaron que el grupo criminal era responsable del violento asalto a un joyero cordobés en Arcos de la Frontera (Cádiz), en el que los agresores causaron lesiones graves a su víctima.

Tras recabar indicios y testimonios, se concluyó también que los integrantes de esta organización criminal se habían hecho con dos vehículos robados y que, posteriormente, se trasladaron a Conil de la Frontera para alquilar una vivienda aislada y discreta desde donde preparar una acción delictiva que les iba a reportar muy importantes beneficios.

Por el número y potencia de armas de fuego incautadas, así como por la presencia de equipamiento policial, como prendas serigrafiadas con anagramas de cuerpos policiales o rotativos de vehículos oficiales, se concluyó que los criminales pretendían hacerse pasar por agentes para ejecutar el robo en la guardería de estupefacientes, adoptando la uniformidad policial que en el argot se conoce como 'Policía full'.

Después su intención era vender la droga sustraída a diversas organizaciones que abastecen de estupefacientes las distintas zonas marginales de la capital sevillana.

Además, los agentes averiguaron que el grupo criminal también estaba implicado en proporcionar seguridad en las zonas de alijo de grupos de narcotraficantes.

Vista la peligrosidad de los delincuentes, el 15 de junio numerosos efectivos de la Guardia Civil se desplegaron por la provincia de Sevilla para realizar 17 registros domiciliarios, incluidos varios en la barriada de las tres mil viviendas.

A las nueve personas detenidas se les acusa de ser presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, tráfico de armas, depósito de armas de guerra, tenencia ilícita de armas, delitos contra la salud pública, robo y hurto de vehículo, falsedad documental y desobediencia grave. EFE

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