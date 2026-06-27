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Confinan la pedanía de Cela por el fuego de Pradela (León), sin riesgo para la población

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Ponferrada (León) 28 jun (EFE).- El incendio forestal de Pradela (Villafranca del Bierzo, León), que se elevó en la noche del sábado a nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGP), ha obligado a confinar la pedanía de Cela, con diez vecinos residentes, como medida de precaución aunque no existe peligro para la población, ha informado la Junta de Castilla y León.

Reunido el CECOPI, el Centro de Coordinación Operativa Integrado, se ha tomado esta decisión aunque insisten en que el riesgo para la población "se ha superado", gracias al trabajo de fuego técnico, y actualmente actúan en la zona tres cuadrillas de tierra, dos autobombas, tres buldócer, dos agentes medioambientales y un técnico.

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En total, en las labores nocturnas de extinción permanecen 50 personas, en un refuerzo del operativo después de que el fuego, que en la mañana del sábado se había dado por estabilizado bajando del Índice de Gravedad Potencial 1 en el que se encontraba, viera cómo varios focos se reproducían, amenazando las poblaciones colindantes.

A última hora de la noche del sábado, la Junta elevaba a nivel 2 su gravedad potencial, ante una amenaza seria a poblaciones, que exija medidas de socorro de la población o protección de bienes, explicaban, si bien la administración autonómica ha asegurado que ya no existe riego para la población.

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El fuego de Pradela se originó el pasado 24 de junio por el impacto de un rayo, dentro del episodio de tormentas eléctricas que desencadenó numerosos incendios en León, una simultaneidad por la que la Junta a declarar la Situación Operativa 1 en Castilla y León por primera vez en esta campaña de incendios forestales.

Mientras tanto, el incendio de Congosto continúa manteniendo el nivel IGR-1. Aunque su evolución ha sido favorable en las últimas horas, sigue siendo uno de los fuegos que más inquietud genera entre los responsables del operativo debido a la complejidad del terreno afectado.

Las labores de extinción se desarrollan en una zona escarpada y de difícil acceso, circunstancia que dificulta la completa liquidación de los puntos calientes existentes dentro del perímetro. En este incendio permanecen movilizados 36 medios de extinción, que continúan trabajando para consolidar la estabilización alcanzada durante las últimas jornadas.EFE

pcr-mig/fp

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