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Cinco años de cárcel por herir de gravedad a su mujer al apuñalarla en una finca de Huelva

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Huelva, 27 jun (EFE).- La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a cinco años de prisión a un hombre que apuñaló de gravedad a su esposa en una finca del municipio de Manzanilla (Huelva), aunque posteriormente la trasladó a un centro médico, lo que hizo que salvara la vida.

Por esto último, el tribunal, según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, lo absuelve del delito de asesinato en grado de tentativa del que venía siendo acusado al aplicar la figura del "desistimiento activo".

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Se considera probado que el 18 de octubre de 2022 alrededor de las 14:00 horas, la víctima acudió a una parcela propiedad del matrimonio para dar de comer al ganado, pensando que su marido no se encontraba allí. Sin embargo, el procesado se abalanzó de forma sorpresiva sobre ella con un cuchillo de cocina de 21 centímetros.

El tribunal considera que el acusado actuó "movido por el mero hecho de ser ella mujer y con intención de dejar patente su sentimiento de superioridad y dominación".

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Tras espetarle "te dije que te tenía que coger y te he cogido", le asestó una puñalada en el muslo izquierdo, le giró el brazo y la apuñaló en el abdomen y en ambas piernas, causándole también cortes en las manos durante el forcejeo.

Tras la agresión, el hombre escondió el arma en unos cañaverales próximos y trasladado a la víctima al centro de salud de Manzanilla en el vehículo de ella. Una vez allí, intentó ocultar el crimen manifestando a los facultativos que las lesiones se las había causado la mujer a sí misma.

Debido a la gravedad de las heridas -que incluyeron una lesión hepática grave y la sección de tendones en varios dedos-, la víctima tuvo que ser evacuada de urgencia al Hospital Infanta Elena de Huelva, donde fue intervenida quirúrgicamente. Tardó en sanar 505 días y le han quedado varias secuelas físicas y psicológicas, además de un perjuicio estético.

La sala argumenta que, si bien existió un "dolo inicial de matar" a través de una acción alevosa que hubiera causado la muerte de la mujer, se produjo un "desistimiento activo".

El tribunal subraya que la voluntad del agresor cambió para "impedir que el resultado originalmente querido llegara a producirse", siendo el traslado al ambulatorio el factor determinante que evitó el fallecimiento.

Por ello, los magistrados recalcan que resulta "irrelevante" si este cambio de parecer fue espontáneo o sugerido por las súplicas de la víctima.

Por estos motivos, la Audiencia de Huelva ha absuelto al acusado del delito de asesinato en grado de tentativa y lo ha condenado como autor de un delito de lesiones; le impone además la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 1.000 metros o comunicarse con ella durante 10 años, así como cinco años de libertad vigilada una vez cumpla la pena privativa de libertad.

En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a su esposa con 25.615,18 euros por las lesiones y secuelas causadas. EFE

lra/av/jlp

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