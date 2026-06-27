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Barones del PSOE arropan a Sánchez y llaman a la esperanza para prepararse para 2027

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(Actualiza la NA6072 con más declaraciones de los dirigentes socialistas antes de participar en la reunión del Comité Federal)

Madrid, 27 jun (EFE).- La gran mayoría de barones socialistas han expresado este sábado a su llegada al Comité Federal su esperanza y confianza en el partido y en su líder, Pedro Sánchez, para continuar gobernando y prepararse para los comicios generales, autonómicos y municipales de 2027.

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Uno de los más contundentes ha sido el presidente de Cataluña, Salvador Illa, quien en declaraciones a los medios minutos antes del inicio del cónclave ha aseverado que tiene "mucha esperanza de futuro" y que a los socialistas les queda mucho por hacer tanto en la Moncloa como en el resto de gobiernos.

"Toca avanzar, avanzar y avanzar. Esperanza, esperanza y esperanza y nada de miedos", ha incidido el líder de los socialistas catalanes al ser preguntado por si considera necesario un adelanto de las elecciones generales.

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Illa ha pedido a sus compañeros llevar la cabeza y el ánimo muy altos con propuestas de futuro constructivas y positivas, porque la disyuntiva es "avance o involución". "A los socialistas ni nos doblan ni nos callan", ha recalcado.

Por su lado, la líder de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha considerado que el partido saldrá fortalecido del comité y ha pedido a sus compañeros no rendirse porque la ciudadanía necesita políticas progresistas.

Asimismo, ha asegurado que la sociedad española no necesita un adelanto de las elecciones generales: "Yo piso la calle y la gente me dice que aguantemos".

También Adriana Lastra, delegada del Gobierno en Asturias, ha cerrado filas con la Ejecutiva federal y el secretario general, Pedro Sánchez, y ha destacado el trabajo de la secretaria de Organización, Rebeca Torró, para aplicar las medidas anticorrupción tras los casos de José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

"La corrupción, la traición que hemos vivido, nos ha dañado mucho la reputación, pero no puede robarnos la esperanza", ha subrayado.

Preguntada por la necesidad de un adelanto electoral, ha hecho hincapié en que es competencia del presiente del Gobierno y ha considerado que "tiene el apoyo de todas las federaciones" y el "respeto de la inmensa mayoría de los españoles y hoy también lo va a tener".

A su juicio, "esa gente que se ha aprovechado de las siglas del partido" ha hecho daño a la formación, pero "se está haciendo las cosas bien".

También otros líderes territoriales del PSOE como la balear Francina Armengol, el canario Ángel Víctor Torres, o el castellano y leonés Carlos Martínez han apoyado a Sánchez y han dejado claro que solo él debe decidir cuando convocar elecciones.

La líder del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, ha trasladado su apoyo a Sánchez en nombre de su federación, ha señalado que afrontan el camino hacia las municipales "con toda la ambición, las ganas y la ilusión" y ha considerado que el trabajo de miles de alcaldes y concejales no puede ser opacada por personas "que se han servido de las siglas" del partido para lucrarse con actitudes "absolutamente bochornosas y reprobables".

También el líder del PSOE madrileño, el ministro Óscar López, ha abogado ante los periodistas por la continuidad de Sánchez y de un Gobierno "que está mejorando España y que merece muchísimo la pena", evitando entrar en las preguntas sobre las primarias para la candidatura a la alcaldía, tras anunciar la concejala Enma López su intención de presentarse. EFE

(Foto) (Vídeo)

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