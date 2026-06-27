Armengol asegura que el PSOE "prestigia" a la democracia y pone el foco en las elecciones municipales de 2027

La presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha asegurado este sábado que el PSOE "está prestigiando los valores democráticos" e, interpelada por un adelanto de las elecciones generales, ha puesto el foco en los comicios municipales de 2027.

Así lo ha declarado la socialista a su entrada en la reunión del Comité Federal del PSOE que se celebra este sábado en Ferraz tras avisar de que considera que la federación balear llega al encuentro con "toda la fuerza y con toda la unidad" ante los gobiernos de "ultraderecha" que han estado "padeciendo" a lo largo del presente ciclo electoral.

PUBLICIDAD

Dicho esto, ha ensalzado el papel de su formación en un momento donde "el ego importa cada vez más" y en el que "manda el que más tiene", puesto que considera que el PSOE prestigia los valores "democráticos, éticos, de la paz y del diálogo", y que se ha convertido en "un gran referente para toda la izquierda a nievel internacional".

Al ser interpelada sobre un hipotético adelanto electoral, Armengol ha aseverado que esa decisión "le compete exclusivamente" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y, acto seguido, ha enumerado diferentes medidas del Ejecutivo que, en su opinión, han llevado a que España esté en una situación social y económica "muy importante".

PUBLICIDAD

SE CENTRA EN LOS MUNICIPIOS

En este sentido, ha avisado de que los alcaldes socialistas de los municipios de las Islas Baleares "tienen muy claro" que el próximo mes de mayo tienen una cita electoral y que, el "municipalismo", es "un reto fundamental para el partido".

PUBLICIDAD

Por otro lado, ha respondido a una pregunta sobre los diferentes casos de corrupción que rodean al PSOE asegurando que están pasando "momentos muy complicados" por estas situaciones "muy desagradables".

Sobre ello, ha agregado que "la gente que haya utilizado el nombre del PSOE para corromperse" ya, ni forma parte de la formación, "ni es bienvenida".

PUBLICIDAD