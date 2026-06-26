Un detenido por el incendio que ha obligado a confinar Tiana (Barcelona) y sus alrededores

Barcelona, 26 jun (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por provocar un incendio, que ya está estabilizado, y que este viernes ha obligado a confinar durante más de una hora Tiana (Barcelona) y las poblaciones vecinas de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa Maria de Martorelles, sin causar daños personales.

El incendio, que se ha declarado hacia las 10.45 horas en la zona del vertedero entre Tiana y Montgat, con hasta cinco focos distintos, se ha ido expandiendo alimentado por el viento, si bien los Bomberos, que han desplegado un amplio dispositivo, lo han podido estabilizar hacia las 16.30 horas, con la ayuda de los viñedos de la zona, que han impedido su propagación.

Según los Agentes Rurales, el incendio ha afectado unas 48 hectáreas de masa forestal en Tiana, en el Espacio de Interés Natural de la Conreria-Sant Mateu-Céllecs.

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En declaraciones a los periodistas en Tiana, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha detallado que los Mossos d'Esquadra han logrado detener al sospechoso con rapidez porque un testigo le ha podido ver provocando los incendios.

Pese a que no consta que el incendio haya causado daños personales ni en ninguna vivienda, un bombero que participaba en el dispositivo de extinción ha tenido que ser evacuado al sufrir una situación de estrés térmico.

Además, una persona que se había dado por desaparecida en la zona ya ha sido localizada.

Durante las labores de extinción, Protección Civil ha ordenado hacia las 12.40 horas el confinamiento de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa María de Martorelles, que ha estado vigente hasta las 13.50 horas.

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Una vez estabilizado el incendio también se ha levantado el confinamiento de la urbanización Colonia Bosc y del albergue de la Conrería.

De esta forma, una vez estabilizado el incendio únicamente se mantiene el confinamiento en las urbanizaciones Mas Llombart y Mas Corts, en Sant Fost de Campsentelles, y Mas Coll, en Alella (Barcelona).

No obstante, los Bomberos esperan poder levantar en breve este confinamiento, debido a la buena evolución de las labores de extinción.

En el dispositivo de extinción han participado 136 efectivos, entre ellos 11 medios aéreos y 16 vehículos de agua.

Una vez estabilizado el fuego, los Bomberos continúan sobre el terreno para proseguir con las tareas de extinción, si bien los equipos se irán retirando progresivamente para tenerlos operativos ante el riesgo muy alto de incendio en Cataluña. EFE

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