Sumar exige que Vivienda lleve el lunes la prórroga de alquileres al Consejo de Ministros

Madrid, 26 jun (EFE).- El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y portavoz adjunto del grupo parlamentario, Alberto Ibáñez, ha exigido este viernes a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que "siga el ejemplo de Mamdani" y lleve al Consejo de Ministros la prórroga de los alquileres.

Ibáñez ha insistido en esta petición después de que el Consejo de Regulación de Alquileres de Nueva York haya votado en las últimas horas a favor de congelar los alquileres de casi un millón de apartamentos cuya renta está regulada, promesa central de la campaña del alcalde Zohran Mamdani.

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"Desgraciadamente, PP, VOX y JUNTS lo tumbaron hace meses en el Congreso, aunque sirvió a miles de familias", señala el diputado de Compromís en su cuenta de X.

Ibáñez sostiene, no obstante, que "vuelve a haber margen" para incluir la medida en el decreto ley 'anticrisis' que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria el próximo lunes, 29 de junio, y subraya que "la ministra debe garantizar que el lunes se aprueba junto al resto de medidas del real-decreto". "Basta de excusas", añade.EFE

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