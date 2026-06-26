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"Sirjan", claro favorito para el XC Gran Premio de Madrid

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Madrid, 26 jun (EFE).- El seis años "Sirjan" partirá mañana como claro favorito para el triunfo en la nonagésima edición del Gran Premio de Madrid, la carrera bandera del Hipódromo de La Zarzuela de Madrid.

Ya ganador en 2024 y 2025 del Memorial Duque de Toledo, prueba equivalente en la temporada de otoño, parece llegar en forma para laurearse este sábado en los 2.500 metros y otorgar 50.000 euros a la cuadra propietaria, Cum Laude Racing.

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Jaime Gelabert volverá a ser el jockey del careto que entrena el georgiano Aleksander Tsereteli, frente a nueve rivales. “Kildare Legend”, fácil vencedor de una de las preparatorias de este Gran Premio de Madrid, parece su principal oposición, con el luso Ricardo Sousa sobre el pupilo del preparador argentino Óscar Anaya.

Dos caballos nacionales tomarán la salida, “Pamplona” y “Tetuán” (segundo en la pasada edición de la carrera), ambos con las sedas de la yeguada Rocío y ambos con opciones si los favoritos no tienen su día.

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A las 19 comenzará la primera carrera de esta reunión de clausura de la campaña de primavera, otro de los palos fuertes de la tarde, los 1.200 metros del Martorell, el gran premio para los dos años, con sólo cuatro potros en liza pero todos ya ganadores.

“Dragon Force”, que impresionó en su presentación madrileña cinco semanas atrás, y “Belisa Bay”, doble vencedora en Francia, contarán quizá con más apoyo en taquillas.

A continuación, la milla del Baldoria, otra carrera de altura con seis de las yeguas de más valor de cuantas entrenan en Madrid. “Leyhaimur”, “Ecology” y “Guadalmina” parecen las mejores opciones.

Dos hándicaps de 1.800 y 2.200 metros, respectivamente, serán teloneros del Gran Premio de Madrid. “Afrodita” y “Mon Pote Leo”, por un lado, “Yukata Rosa” y “Ponce de León”, por otro, figurarán entre los más jugados.

Estas cinco carreras serán la base de la Quíntuple Plus (la cuarta es válida también para la apuesta Lototurf). Las mantillas de los caballos favoritos son:

1ª Carrera: 1 (Dragon Force) – 3 (Belisa Bay)

2ª Carrera: 1 (Leyhaimur) – 3 (Ecology) – 6 (Guadalmina)

3ª Carrera: 4 (Afrodita) – 6 (Mon Pote Leo)

4ª Carrera: 6 (Yukata Rosa) – 7 (Ponce de León)

5ª Carrera: 9 (Sirjan).

Tras este programa en la pista de hierba, los aficionados contarán con una sexta carrera a las 22.05 horas, en la pista de fibra, para ejemplares de tres años en adelante no ganadores. “Sanlak” y “Yeyé” cuentan con buenas cartas para salir de perdedores. EFE

fg/cmm

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