Seis heridos con quemaduras tras un derrame de ácido sulfúrico en una industria de Córdoba

Sevilla, 26 jun (EFE).- Seis personas han resultado heridas con quemaduras tras producirse un derrame de ácido sulfúrico en una instalación industrial de Córdoba, según ha informado el servicio de emergencias 112.

El servicio de emergencias ha recibido un aviso, a las 11:25 horas, en el que se solicitaba ayuda porque se había producido una fuga de ácido en una instalación industrial y había varios heridos.

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La sala coordinadora informó a los Bomberos, a la Policía Nacional, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a la Guardia Civil.

Fuentes sanitarias han confirmado al 112 que ha habido seis personas heridas con quemaduras y han sido evacuadas a un centro hospitalario.

Por otra parte, según han comunicado desde la instalación se ha tratado de una fuga de ácido sulfúrico.

El 112 ha informado de los hechos al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a la Inspección de Trabajo. EFE