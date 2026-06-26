Se eleva a cuatro el número de españoles muertos en los terremoto de Venezuela

Madrid, 26 jun (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado a cuatro el número de españoles muertos en los terremotos de Venezuela, según información de sus familiares y de la embajada en Caracas.

Un total de 99 españoles siguen sin estar localizados y los equipos de rescate están intentando acceder a cuatro que se encuentran bajo los escombros. EFE

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