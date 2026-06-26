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Saiz ve "incuestionable" a Sánchez en PSOE y Gobierno, que agotará legislatura en 2027 pese a la votación del Congreso

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La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, considera "absolutamente incuestionable" el papel del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y ha insistido en garantizar que la legislatura finalizará en el año 2027 pese a la votación del Congreso, que apoyó mayoritariamente, con los escaños de PP, Vox y Junts, que el líder del Ejecutivo se someta a una cuestión de confianza por sus responsabilidades políticas en la corrupción.

Pese a las voces internas en el PSOE que reclaman un adelanto electoral y cuestionan la figura de Sánchez, Saiz ha reivindicado el liderazgo del presidente, especialmente en el ámbito internacional, con la defensa de la paz y el multilateralismo.

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En declaraciones a 'La 1', recogidas por Europa Press, la portavoz del Gobierno ha defendido que en el PSOE tienen la "buena costumbre" de "escuchar a la militancia", por lo que ha garantizado que en el Comité Federal que se celebrará este sábado en Ferraz habrá "debates internos" y se escucharán "diferentes voces" en una convocatoria que, según ha recordado, se hace en distintos órganos "de manera periódica".

"Tenemos ocasión de escucharnos unos a otros, y eso es lo que hacemos: escuchar y ser el partido que lleva con una historia de más de 140 años y que está detrás de las principales transformaciones de este país", ha señalado.

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FEIJÓO "REZUMA ODIO"

Preguntada por la moción que presentó el PP para reclamar una cuestión de confianza a Sánchez, Saiz ha contrapuesto esta iniciativa legislativa con los logros que a su juicio ha logrado esta semana el Ejecutivo, con "6.200 millones de euros para la dependencia", los presupuestos generales del Estado que se presentarán o el decreto para seguir apoyando los efectos de la guerra de Irán.

A su juicio, el Gobierno "está dando respuestas y poniendo en el centro mejorar la vida de la gente", mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "lo único que hace es rezumar odio de quien no tiene proyecto político más allá del insulto".

Así, la ministra ha afeado a los 'populares' que "desde el minuto cero" de la legislatura "han pedido elecciones". "Somos un Gobierno de coalición en minoría parlamentaria, pero estamos transformando ese día a día con diálogo y buscando el acuerdo en leyes que mejoran la vida de la ciudadanía. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo con la mirada puesta en 2027", ha avisado.

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