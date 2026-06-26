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Planas traslada al sector agrario "algunos avances" en la PAC y el nuevo paquete de ayudas

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Madrid, 26 jun (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha trasladado este viernes al sector agrario "algunos avances, aunque insuficientes" respecto a la próxima Política Agraria Común (PAC), y ha abordado el próximo paquete de ayudas por la guerra en Irán, del que no han trascendido detalles.

Planas ha presidido una reunión del Consejo Agrario, en el que participan las cuatro organizaciones agrarias más representativas, como son Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones.

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Con ellas ha analizado la negociación del presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034, incluida la PAC, y el impacto del conflicto de Oriente Medio en el sector.

Sobre el primer punto, el ministro ha informado de "algunos avances, aunque no todavía suficientes, en la negociación sobre la PAC", según un comunicado.

España mantiene una posición común acordada con el sector primario y las comunidades autónomas en torno a tres reivindicaciones: mantener como mínimo el mismo presupuesto que en el actual periodo, que la PAC siga siendo una política auténticamente europea, con reglamentos propios diferenciados del resto de políticas, y que no haya renacionalización de las intervenciones sectoriales.

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Además, en la reunión se ha tratado el nuevo paquete de ayudas para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio en los distintos sectores económicos que aprobará el Consejo de Ministros el próximo lunes 29 de junio.

Entre las medidas que expiran el 30 de junio está la ayuda al gasóleo, ha recordado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), que ha añadido que hasta el momento se han destinado 877 millones de euros en ayudas para el sector agroalimentario.

La semana pasada, los ministros de Agricultura y Economía mantuvieron una reunión con representantes de los sectores agroalimentario, de fertilizantes y de alimentación animal.

En la reunión de este viernes, Planas ha insistido en que la propuesta sobre fertilizantes presentada por la Comisión Europea es "claramente insuficiente porque no aporta recursos necesarios para que los agricultores hagan frente a la subida de precios de estos productos, imprescindibles para mantener los niveles de producción de alimentos".

El ministro ha insistido en que España es el primer país de la Unión Europea que adoptó medidas específicas de apoyo y movilizó mayor volumen de ayuda, 500 millones de euros a los agricultores para la adquisición de fertilizantes, como la cantidad que propone Bruselas para el conjunto de la UE.

Además, en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de la línea extraordinaria de ayuda al acceso a la financiación a entidades del sector agroalimentario ICO-MAPA-SAECA con un presupuesto de 300 millones de euros, según el MAPA. EFE

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