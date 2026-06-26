La Bolsa española abre con una caída del 0,15 % y se aleja de los 19.500 puntos

Madrid, 26 jun (EFE).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una caída del 0,15 % que le aleja de los 19.500 puntos, afectada por el sentimiento negativo del mercado sobre el impacto que puede tener el incremento de los precios de los semiconductores en los resultados de las grandes tecnológicas.

En la apertura de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,15 %, hasta los 19.487 puntos. En el acumulado del año, se revaloriza el 12,59 %.

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El mercado vuelve a las caídas este viernes tras cerrar la víspera con un alza del 0,64 % en una jornada en la que recuperó la confianza en el sector tecnológico, tras los resultados de Micron Technologies, y pese al repunte de la inflación estadounidense. EFE

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