Estabilizado el incendio que confinó Tiana y otros tres municipios barceloneses

Barcelona, 26 jun (EFE).- Los Bomberos han logrado estabilizar el incendio forestal de Tiana (Barcelona), que ha obligado a confinar este municipio y tres poblaciones de los alrededores y que ha sido provocado por una persona, que ha sido detenida por los Mossos d'Esquadra.

Así lo ha anunciado la consellera de Interior, Núria Parlon, en declaraciones a los periodistas en Tiana, donde ha detallado que el incendio, que no ha provocado daños personales ni en ninguna vivienda, ha afectado a unas 48 hectáreas, según el balance de los Agentes Rurales.

La consellera ha dicho que los Mossos d'Esquadra han podido detener al sospechoso con rapidez porque un testigo le ha podido ver provocando los incendios.

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Más de 135 bomberos se han desplegado en las labores de extinción de este incendio, en el que se han activado 11 medios aéreos y una cincuentena de vehículos.

En las labores de extinción del incendio, un bombero ha tenido que ser evacuado al sufrir una situación de estrés térmico, según los Bomberos.

Además, una persona que se había dado por desaparecida en la zona ya ha sido localizada.

El incendio ha comenzado hacia las 10.45 horas en tres focos distintos, separados cada uno por unos 200 metros, por lo que rápidamente ha despertado las sospechas de que podía ser provocado.

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Durante las labores de extinción, Protección Civil ha ordenado hacia las 12.40 horas el confinamiento de Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa María de Martorelles, que se había levantado a las 13.50.

También se ha levantado el confinamiento de la urbanización Colonia Bosc y del albergue de la Conrería.

De esta forma, una vez estabilizado el incendio únicamente se mantiene el confinamiento en las urbanizaciones Mas Llombart y Mas Corts, en Sant Fost de Campsentelles, y Mas Coll, en Alella.

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No obstante, los Bomberos esperan poder levantar en breve este confinamiento, debido a la buena evolución de las labores de extinción. EFE

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