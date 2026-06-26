El Supremo admite el recurso de la Comunidad de Madrid contra el Plan Estatal de Vivienda

Madrid, 26 jun (EFE).- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Madrid contra el Plan Estatal de Vivienda del Gobierno central al considerar que vulnera sus competencias en esta materia y limita su capacidad de gestión.

Según ha avanzado este viernes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras madrileño, Jorge Rodrigo, esta noticia es "positiva" porque pondrá "un poquito de orden" en las políticas de vivienda y servirá para que a la Comunidad de Madrid "no se le impongan las medidas del gobierno sanchista por la puerta de atrás".

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Rodrigo ha criticado que el Plan Estatal de Vivienda invade competencias autonómicas y contiene medidas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, como, en sus palabras, es la protección permanente de la vivienda pública.

El recurso del ejecutivo autonómico, presentado por la Abogacía General regional, señala que esta exigencia excede las competencias estatales, además de generar "inseguridad jurídica" y retrasar la ejecución de los programas previstos.

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Asimismo, el Gobierno madrileño denuncia que, a su parecer, la norma incrementa las obligaciones financieras exigidas a las comunidades autónomas para desarrollar las medidas previstas en el programa estatal y reduce la capacidad de adaptación de las políticas públicas a las necesidades específicas de cada región, entre otras cuestiones. EFE