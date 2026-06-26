El incendio forestal originado en Ezkabarte (Navarra) quema unas 400 hectáreas

Pamplona, 26 jun (EFE).- El incendio forestal que comenzó este jueves por la tarde en Ezcabarte (Navarra) ha quemado ya unas 400 hectáreas, ha explicado a los medios de comunicación Iñaki Elías, director del servicio de bomberos, quien ha indicado que en este momento hay aproximadamente 100 personas trabajando en el operativo.
Elías, quien ha acompañado a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en una visita al centro de mando operativo en la localidad de Unzu, ha señalado que están trabajando en este momento seis medios aéreos: dos helicópteros del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Miteco y dos aviones de carga en tierra de Agoncillo (La Rioja).
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También se está empleado dos buldócer que están trabajando en labores de perimetrado del incendio, diez brigadas terrestres distribuidas por ambos flancos -izquierdo y derecho-, cuatro mandos del servicio de bomberos, un técnico de Protección Civil, cinco guardas de medio ambiente y dos técnicos de medio ambiente.
Elías, quien ha transmitido a la población "un mensaje de tranquilidad, de prudencia y de prevención", ha dicho que hay que ser "cautos" sobre el origen del incendio, que se está investigando. Todos los vecinos desalojados durante el jueves han podido regresar ya a sus casas. EFE
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(foto) (video)
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