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El incendio forestal originado en Ezcabarte (Navarra) quema unas 400 hectáreas

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(Actualiza la noticia EX5147 con declaraciones de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite)

Pamplona, 26 jun (EFE).- El incendio forestal que comenzó este jueves por la tarde en Ezcabarte (Navarra) ha quemado ya unas 400 hectáreas, ha explicado a los medios de comunicación Iñaki Elías, director del servicio de bomberos, quien ha indicado que en este momento hay aproximadamente 100 personas trabajando en el operativo.

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Elías, quien ha acompañado a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en una visita al centro de mando operativo en la localidad de Unzu, ha señalado que están trabajando en este momento seis medios aéreos: dos helicópteros del Gobierno de Navarra, dos helicópteros del Miteco y dos aviones de carga en tierra de Agoncillo (La Rioja).

También se está empleado dos buldócer que están trabajando en labores de perimetrado del incendio, diez brigadas terrestres distribuidas por ambos flancos -izquierdo y derecho-, cuatro mandos del servicio de bomberos, un técnico de Protección Civil, cinco guardas de medioambiente y dos técnicos de medioambiente.

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Elías, quien ha transmitido a la población "un mensaje de tranquilidad, de prudencia y de prevención", ha dicho que hay que ser "cautos" sobre el origen del incendio, que se está investigando.

El jefe de bomberos ha dicho que hay dificultades para acceder al incendio tanto por tierra como por aire, pero se espera que esta tarde-noche mejoren las condiciones meteorológicas.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha destacado que por el momento no hay previsión de que el incendio afecte a núcleos urbanos, y ha recalcado que se espera que el fuego, aún no controlado, continúe "unos cuantos días".

Ha recordado que las personas de las localidades de Usi, Anoz y Navaz que fueron desalojadas ayer de sus casas "por prudencia" ya están en sus hogares.

Chivite ha añadido que se afrontan "unas horas críticas" y que es "una cuestión de temperatura", aunque "quizás a la noche mejore la situación". EFE

(foto) (video)

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