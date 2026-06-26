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El Gobierno aclara que "todos" los migrantes regularizados carecen de antecedentes penales y niega alteración del censo

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El director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Diego Rubio, ha esclarecido este viernes que "todos" los migrantes beneficiados por el proceso de regularización carecen de antecedentes penales, al tiempo que ha negado que esta iniciativa pueda alterar el censo electoral.

Así lo ha hecho en su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Seguridad Nacional, en respuesta al portavoz del PP en dicha comisión, Rafael Hernando, que ha reprochado a Rubio que la regularización de los migrantes se ha llevado a cabo "sin tener en cuenta los antecedentes penales".

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En esta línea, el 'popular' ha llamado la atención sobre la posibilidad de que, gracias al proceso, se introduzcan en España "lobos solitarios o delincuentes", y ha asegurado que hay "mafias que trabajan ya para falsificar los papeles" necesarios para cumplir con los requisitos y lograr la regularización.

Un requisito indispensable para que un inmigrante regularice su situación es acreditar que no cuenta con antecedentes penales, ha recordado el director de gabinete de Pedro Sánchez, y ha aclarado a Hernando, "para su tranquilidad", que "todos los expedientes tramitados hasta este momento contaban con el certificado de penales". "Todos, así que quédese tranquilo", ha reafirmado Rubio.

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En su turno para réplica, Hernando ha insistido en diferenciar entre antecedentes penales y policiales. "Para tener antecedentes penales tiene que haber sentencia en firme y no piden los antecedentes policiales", le ha dicho.

DOCUMENTACIÓN FALSA

El diputado del PP ha afirmado que el Gobierno "está ahora en una operación que consiste en alterar el censo" electoral, a lo que Rubio ha replicado que la regularización no aumenta el censo porque una persona beneficiada no puede sin embargo votar en las elecciones generales porque para eso se necesita la nacionalidad, no sólo el permiso de residencia.

En su turno de réplica, Hernando ha matizado después que no se refería a la regularización, sino a la llamada 'Ley de Nietos', una disposición de la Ley de Memoria Democrática que permite nacionalizar a descendientes de exiliados. Según él, hay informaciones que apuntan a que se presenta "documentación falsa".

"Personas que presuntamente nacieron en nuestro país y que es documentación falsa, y que no se hace ninguna comprobación de ningún tipo en las parroquias", ha afirmado.

CRIMINALIDAD Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

El alto cargo de Moncloa también ha defendido que la tasa de criminalidad en España presenta "la cifra más baja de toda la serie histórica". "La probabilidad de que a uno le atraquen por la calle es hoy, según los datos, un 10% más baja que cuando nosotros llegamos al Gobierno; y la posibilidad de que le roben en su casa es un 50% más baja", ha dicho.

"Que se ha reducido la criminalidad es mentira", ha contestado Hernando, que ha apuntado que la "sensación de inseguridad se ha triplicado". "El año pasado hubo 5.360 violaciones, quince cada día", ha apuntado, reprochándole que esté satisfecho con estos datos.

Rubio también ha contestado a Vox sobre la referencia en el informe de Seguridad Nacional sobre la actividad de 600 narcolanchas en la zona del Estrecho de Gibraltar y la muerte de dos guardias civiles en Barbate (Cádiz) y otros dos agentes más en Huelva el pasado mes de mayo en una operación contra el narcotráfico. "Se están consiguiendo avances importantes", sostiene Rubio, aunque reconoce que "queda muchísimo por hacer para que las costas estén libres de esta lacra".

En este sentido, ha recordado que la actividad operativa ha subido un 12% en 2025 y que se ha quintuplicado la financiación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de aprobar reformas contra el 'pataqueo' para atajar el suministro de gasolina de las narcolanchas.

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EuropaPress

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