El ajedrez de alto nivel vuelve en julio a Benasque con el XLV Open Internacional

Huesca, 26 jun (EFE).- El Ajedrez de alto nivel se dará cita en Benasque (Huesca) del 5 al 14 de julio con la cuadragésimo quinta edición de su Open Internacional, al que acudirán competidores de toda España y de 33 países, entre ellos, catorce grandes maestros y doce maestros internacionales.

Este open internacional es el segundo mejor de España y está entre los dos o tres mejores de torneos de Europa, según reconocen los participantes.

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Además, es una cita que combina ajedrez, turismo, ocio, clima, actividades paralelas y el buen ambiente que rodea a la competición.

En este torneo, cuyos premios llegan a los 51.000 euros en total, con 10.000 euros para el vencedor, hay reconocimientos especiales pata veteranos, juveniles, féminas, locales y con licencias de Aragón.

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Al margen de las partidas, que todas las tardes se juegan en el polideportivo municipal, la organización tiene preparadas diferentes actividades deportivas y de ocio paralelas.

Los grandes maestros que están presentes en el torneo están muy centrados en el open, preparando las jugadas y estudiando a sus rivales, por lo que apenas se les puede ver por las calles o incluso hablar con ellos, ya que la concentración y que no les sorprenda el rival es fundamental para estar al final entre los mejores. EFE

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