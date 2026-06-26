Espana agencias

El ajedrez de alto nivel vuelve en julio a Benasque con el XLV Open Internacional

Guardar
Google icon

Huesca, 26 jun (EFE).- El Ajedrez de alto nivel se dará cita en Benasque (Huesca) del 5 al 14 de julio con la cuadragésimo quinta edición de su Open Internacional, al que acudirán competidores de toda España y de 33 países, entre ellos, catorce grandes maestros y doce maestros internacionales.

Este open internacional es el segundo mejor de España y está entre los dos o tres mejores de torneos de Europa, según reconocen los participantes.

PUBLICIDAD

Además, es una cita que combina ajedrez, turismo, ocio, clima, actividades paralelas y el buen ambiente que rodea a la competición.

En este torneo, cuyos premios llegan a los 51.000 euros en total, con 10.000 euros para el vencedor, hay reconocimientos especiales pata veteranos, juveniles, féminas, locales y con licencias de Aragón.

PUBLICIDAD

Al margen de las partidas, que todas las tardes se juegan en el polideportivo municipal, la organización tiene preparadas diferentes actividades deportivas y de ocio paralelas.

Los grandes maestros que están presentes en el torneo están muy centrados en el open, preparando las jugadas y estudiando a sus rivales, por lo que apenas se les puede ver por las calles o incluso hablar con ellos, ya que la concentración y que no les sorprenda el rival es fundamental para estar al final entre los mejores. EFE

1010601

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Calendario lunar España: cuáles son las fases de la luna de la semana

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

Calendario lunar España: cuáles son las fases de la luna de la semana

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

El Tribunal de Cuentas ha pedido al Ejecutivo pasar a un sistema de transferencias corrientes asignadas en los Presupuestos Generales

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

La familia real noruega tiene un jugador favorito en el Mundial 2026: Erling Haaland jugó en el equipo de las princesas Mette-Marit e Ingrid Alexandra

El futbolista participó en uno de los torneos de la finca real de Skaugum mano a mano con los herederos de Noruega

La familia real noruega tiene un jugador favorito en el Mundial 2026: Erling Haaland jugó en el equipo de las princesas Mette-Marit e Ingrid Alexandra

Nuevo Barrio Campamento avanza: Casa 47 aporta 140 millones de euros para desarrollar las obras de urbanización

La nueva dotación económica supone un impulso a la actuación de regeneración urbana pública más importante a nivel estatal, donde se construirán 10.700 viviendas

Nuevo Barrio Campamento avanza: Casa 47 aporta 140 millones de euros para desarrollar las obras de urbanización

Los impuestos disparan el coste de la vivienda: el ‘sablazo fiscal’ puede superar hasta el 62% del precio de compra

Expertos reclaman una reforma tributaria y rebajar el IVA, el ITP y otros impuestos para abaratar la compra de casas, impulsar el alquiler asequible y frenar la crisis de oferta

Los impuestos disparan el coste de la vivienda: el ‘sablazo fiscal’ puede superar hasta el 62% del precio de compra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuatro españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 106 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

Cuatro españoles muertos mientras 14 siguen bajo los escombros: todavía hay 106 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela

El Gobierno de Canarias confirma el fallecimiento de Isabel Jara, delegada en Venezuela, en el doble seísmo de Caracas

Milei habla de las joyas y las “manos porosas” de Zapatero en su visita a Madrid: “España está a tiempo de mirar el espejo de Argentina”

La UCO apunta a irregularidades en contratos de Red.es con el empresario Barrabés, imputado por el caso de Begoña Gómez

Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, desaparecida por el doble terremoto en Caracas

ECONOMÍA

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

El Gobierno incumple las reglas y sigue pagando las pensiones con préstamos: la deuda de la Seguridad Social supera los 126.000 millones

Nuevo Barrio Campamento avanza: Casa 47 aporta 140 millones de euros para desarrollar las obras de urbanización

Los impuestos disparan el coste de la vivienda: el ‘sablazo fiscal’ puede superar hasta el 62% del precio de compra

Ni Repsol ni BP: estas son las gasolineras más baratas para ahorrar hasta 300 euros al año, según la OCU

Las jubilaciones privadas toman fuerza en Europa: las empresas podrán invertir en acciones para complementar las pensiones de sus empleados

DEPORTES

España-Uruguay en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo H y última hora del partido

España-Uruguay en el Mundial 2026, en directo: alineaciones, clasificación del Grupo H y última hora del partido

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, viernes 26 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Nico Williams, el as que tiene guardado De la Fuente para el España-Uruguay del Mundial

A qué hora y dónde ver el España-Uruguay en España: la Selección se juega el liderato y los charrúas la eliminación

Dónde ver el España-Uruguay si los “bares y restaurantes cierran a las dos”: “Solo podrán retransmitir el partido las discotecas y pubs”