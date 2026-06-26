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Doce detenidos, siete de ellos menores, por dos agresiones homófobas en Palencia en 2025

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Palencia, 26 jun (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a 12 personas, entre ellas siete menores, y ha investigado a una más por dos agresiones homófobas a dos personas a las que captaron a través de una aplicación de contactos y citaron en un parque de Palencia, donde fueron brutalmente golpeadas, humilladas y vejadas el 13 y el 20 de septiembre de 2025.

Los supuestos autores de las agresiones están acusados de delitos de lesiones graves y trato degradante por motivación de odio, robo con violencia, daños, daños en vehículo y grupo criminal. EFE

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