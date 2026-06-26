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Chris Isaak celebrará sus 70 años en Bilbao con el anhelo de llegar a ser "una leyenda"

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Bilbao, 26 jun (EFE).- El cantante norteamericano Chris Isaak, que este viernes celebra su 70 cumpleaños actuando en el BBK Legends de Bilbao, ha reconocido que desearía ser una leyenda, algo que ahora solo se considera en su mente.

El artista de California (1956), que ya actuó en la capital vizcaína en 2023, ha afirmado estar habituado a celebrar su cumpleaños en el escenario por ser el momento del año en que gira junto a su banda: la "familia".

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En un encuentro con los medios de comunicación, ha subrayado que el rock and roll es "muy importante", aunque hay otras cosas que lo son más. "El rock es mi pareja estable. Paso más tiempo con mi banda que con mi propia familia", ha añadido.

Soltero y sin hijos, Chris Isaak ha asumido que la consecuencia de sus décadas de trayectoria ha sido perderse la posibilidad de tener descendencia, aunque todo ello "ha merecido la pena".

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"Es difícil mirar atrás, prefiero mirar hacia delante", ha añadido.

Respecto al futuro, ha reconocido que sigue trabajando en un nuevo disco, cuya grabación no ha arrancado y que será como trabajos anteriores: "raro, emocional y con rock and roll".

"No pretendo romper ningún patrón en mi música y tendrá un estilo similar", ha detallado.

Según ha avanzado, sus temas seguirán haciendo referencia a la pérdida, el amor y la soledad: "También lo que significa perderse cosas en la vida por centrarte en lo material".

Asimismo, ha valorado lo que le aporta a nivel personal estar girando por todo el mundo y solo ha lamentado los inconvenientes que le generan los aeropuertos, motivo por el que prefiere recurrir al autobús.

También se ha referido a su relación con el cine, y sin cerrar las puertas a actuar en más películas, ha subrayado que lo principal siempre será la música.

"Cuando haces una película te unes al circo de otro. Cuando yo hago música es mi propio circo", ha relatado.

No obstante, ha recordado su relación personal y profesional con el director David Lynch, fallecido el pasado año, a quien ha calificado de amigo y genio: "Él era un genio de verdad. Lo amaba y hubiera deseado que fumara menos de cinco paquetes al día".

El alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, se ha acercado también a saludar al músico norteamericano, al que ha entregado un obsequio y le ha cantado el cumpleaños feliz.

Quien no estará finalmente en el BBK Legends será Tom Morello, obligado a suspender su concierto de este sábado tras agravarse el estado de salud de su madre. La segunda jornada de la cita bilbaína queda así limitada a las actuaciones de Beat y Graveyard.

Con motivo de la modificación, quienes adquiriesen entrada para este sábado pueden solicitar la devolución completa o parcial de su compra, mientras que las personas con bono de dos días pueden solicitar una devolución parcial. EFE

(Foto) (Vídeo)

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