Cantabria empezará a pagar en julio ayudas al ELA, que irán de 3.200 a casi 10.000 euros

Santander, 26 jun (EFE).- El Gobierno de Cantabria comenzará a pagar en julio las ayudas para pacientes con ELA, que oscilarán entre los 3.200 y los 9.859 euros al mes, aunque el Gobierno cántabro busca que la cuantía garantice las necesidades reales de los enfermos y dependan de su renta ni del copago.

Así lo ha asegurado este viernes la consejera Begoña Gómez del Río, al presidente de la asociación cántabra que trabaja por la enfermedad (CanELA), Fernando Martín, en un encuentro del que ha informado en una nota de prensa el Ejecutivo.

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La consejera ha explicado que el Boletín Oficial de Cantabria publica este viernes la orden que regula esas prestaciones que dependerán de la intensidad de los apoyos que necesite cada enfermo.

"Nadie va a tener que adelantar dinero”, ha enfatizado Gómez del Río, quien ha asegurado que la prioridad del Gobierno de Cantabria es que ninguna persona con ELA en grado III+ "se vea obligada a renunciar a su vida por cuestiones económicas”.

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También ha señalado que “lejos de optar por una regulación mínima, el Gobierno de Cantabria ha querido construir un marco más completo, más garantista y mejor adaptado a la realidad de las personas con ELA y sus familias”.

Además, en Cantabria, esas prestaciones serán compatibles con los cuidados en el entorno familiar, para que no se obligue a las familias a renunciar a apoyos esenciales.

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También serán compatibles con teleasistencia y con el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal.

La prestación no se suspenderá en caso de ingreso hospitalario o residencial y así se garantizará el apoyo también en esos momentos, explica el Gobierno de Cantabria.

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Asimismo, el Gobierno de Cantabria refuerza el apoyo económico por vía fiscal, ya que en el caso de la ELA se podrá deducir el 50 por ciento de los gastos relacionados con diagnóstico y tratamiento, con un límite anual de 2.000 euros y sin límite de renta.

"Cuando hablamos de ELA, la prioridad de este Gobierno es clara: menos trabas, más apoyo y una atención a la altura de lo que necesitan las familias”, ha reiterado Gómez del Río. EFE

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