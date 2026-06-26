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Canarias decreta tres días de luto y habilita consultorios médicos en Venezuela

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Santa Cruz de Tenerife, 26 jun (EFE).- El Consejo de Gobierno de Canarias se ha reunido este viernes con carácter extraordinario para tratar sobre la situación en Venezuela tras los terremotos y ha acordado decretar tres días de luto oficial, a la vez que ha decidido la apertura de centros de atención médica para los canarios residentes en el país.

La rueda de prensa del portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, se ha producido en un ambiente de dolor, al conocerse justo antes que entre las víctimas mortales del seísmo está la delegada del Gobierno autonómico en Venezuela, Isabel Jara.

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Por el momento no se conocen más víctimas de canarios residentes en el país, aunque hay algunos entre los alrededor de 80 españoles que siguen desaparecidos.

En su reunión el Consejo de Gobierno ha aprobado una declaración institucional, suscrita por todas las instituciones y partidos políticos del Parlamento autonómico, en la que traslada "su más profundo pesar y consternación por el devastador terremoto sufrido por la República Bolivariana de Venezuela" y por las vidas perdidas, los cuantiosos daños materiales y el "inmenso sufrimiento" entre la población.

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Canarias pone a disposición del Gobierno de Venezuela y del Gobierno de España "toda la colaboración y ayuda que pueda resultar necesaria" en las labores de asistencia y recuperación de la población damnificada.

La declaración manifiesta la solidaridad y cercanía de Canarias con el pueblo venezolano, especialmente con los residentes en las islas (unos 90.000) y con la amplia comunidad canaria establecida en Venezuela (unas 55.000 personas), "unida históricamente al archipiélago por profundos vínculos humanos, culturales y afectivos".

En señal de duelo y respeto hacia las víctimas, el Gobierno de Canarias ha acordado declarar luto oficial en la comunidad autónoma durante el resto de la jornada de hoy y los días 27, 28 y 29 de junio.

Alfonso Cabello ha anunciado que el Ejecutivo autonómico habilitará un servicio especial de atención sanitaria dirigido a los canarios y sus descendientes residentes en Venezuela.

Durante el fin de semana se dispondrán distintos centros de salud y puntos de atención médica, cuya localización se trasladará a través de los medios de comunicación, ha explicado.

En cuanto al resto de ayudas, el portavoz informó de que en una reunión del órgano estatal de coordinación de Protección Civil se ha recomendado a las comunidades autónomas que por el momento se abstengan de organizar recogidas de alimentos y medicamentos, ya que el abastecimiento se está coordinando desde los países vecinos de Venezuela para hacer más rápida y eficaz su distribución.

En cuanto a las aportaciones económicas, la intención del Estado es que las donaciones se canalicen a través de organizaciones no gubernamentales de cooperación internacional que ya trabajan sobre el terreno, por lo que en las próximas horas se emitirán recomendaciones específicas para orientar la solidaridad ciudadana.

Para una segunda fase de la emergencia, se ha pedido el desplazamiento de psicólogos, arquitectos técnicos y trabajadores sociales, de manera que el Gobierno canario ha iniciado contactos con los colegios profesionales y especialistas.

Ha garantizado que el Gobierno canario actuará en todo momento en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores y con los órganos estatales de Protección Civil.

El portavoz ha insistido en la importancia de la coordinación permanente entre administraciones y que por ahora la prioridad absoluta continúa siendo la fase de emergencia, dirigida por la Agencia Estatal de Protección Civil, centrada en el rescate de víctimas y el desescombro. EFE

(foto) (video)

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