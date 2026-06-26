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Begoña Gómez pide suspender el caso hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recurso

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Madrid, 26 jun (EFE).- La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha pedido este viernes la suspensión del procedimiento contra ella hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes para evitar situaciones de indefensión y garantizar un proceso con todas las garantías.

Según ha señalado fuentes de su defensa, Begoña Gómez ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto del juez Juan Carlos Peinado que rechazó la práctica de varias pruebas solicitadas antes de decidir la apertura del juicio oral.

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Para la defensa de Gómez, esa decisión de Peinado "limita el derecho de defensa", por lo que reclama que la causa se resuelva con todas las garantías procesales.

Asimismo, solicita la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la Cátedra Extraordinaria de la Universidad Complutense y una de las personas con "mayor conocimiento directo de los hechos investigados y que, sorprendentemente, nunca ha sido llamada a declarar".

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También reclama la ratificación de los tres informes periciales que se presentaron sobre cuestiones centrales de la causa, al considerar que son "imprescindibles" antes de decidir la apertura del juicio oral.

Estos informes son: el que cuestiona el supuesto daño económico a la Universidad, cuando esta es "la que sale beneficiada"; el que "avala la legalidad del personal de apoyo de Begoña Gómez, "poniendo sobre un espejo la cantidad de personal que tuvo Ana Botella o Elvira Fernández"; y el que desmonta la interpretación sobre la Cátedra Extraordinaria.

El recurso denuncia que "impedir" estas pruebas "limita el derecho de defensa y rompe el principio de igualdad de armas entre las partes". EFE

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