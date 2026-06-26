Arcadi España dice que los presupuestos son los que necesita la sociedad y no el Gobierno

València, 26 jun (EFE).- El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha afirmado este viernes que los Presupuestos Generales del Estado para 2027 "no son para salvar al Gobierno", sino que serán los "que necesita la sociedad española".

Durante su participación en el foro Encuentros SER, ha destacado que el Parlamento actual "es complejo", porque así lo decidió la ciudadanía en las últimas elecciones, lo que obliga a negociar, algo que, según ha dicho, él siempre hace.

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"Siempre me siento a negociar, nunca dejo de negociar", ha subrayado Arcadi España.

Por ello, ha pedido frenar la "polarización asimétrica" que en estos momentos existe en la política, pues existe el riesgo de que eso se contagie a la sociedad y ponga en riesgo esa "España de los afectos que se quiere más de lo que parece y que funciona".

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Para el ministro, "esa España de los afectos está en riesgo por los extremismos y por la debilidad de la derecha tradicional que ha abierto la puerta a cuestionar valores fundamentales que nos unían respecto de la igualdad, los derechos LGTBi o la inmigración y que busca muchas veces votos en el enfrentamiento". EFE

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