La sueca Emma Johansson se convierte en la sexta incorporación del nuevo Meins Avenida

Salamanca, 24 jun (EFE).- La pívot sueca Emma Johansson, de 22 años y procedente de la NCAA (liga universitaria estadounidense), se ha convertido este miércoles en la sexta incorporación del Club Baloncesto Meins Avenida de Salamanca para la próxima temporada 2026/2027, con una más opcional.

Durante su periplo universitario en la CBU (California Baptist University) ha firmado unos promedios de más de 10 puntos y 6 rebotes de media por partido en la pasada campaña, en la que lideró la NCAA en tapones, con casi tres por partido.

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Ha sido habitual en las categorías inferiores de Suecia y durante las últimas fechas ha participado en la concentración de la selección absoluta y en la clasificación de Suecia para la Copa de Europa 3x3.

Emma Johansson es una interior de 1.92 metros de altura y 22 años, sobre la que su nuevo equipo ha destacado que cuenta con mucha movilidad ofensiva, rapidez y amenaza de lanzamiento de larga distancia, con más de un 30 por ciento de media en tiros de tres puntos.

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Su capacidad para intimidar en defensa, con especial habilidad para taponar y proteger el aro han sido otras de las cualidades desgranadas por la escuadra charra.

Raquel Romo, directora deportiva de Meins Avenida, ha definido a Emma como una jugadora "con capacidad para abrir el campo en ataque y aportar solidez en la protección de la pintura en defensa".

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Tras la llegada de Emma Johansson al plantel de Meins Avenida, el conjunto de Salamanca tiene ya en nómina a Inés Santibáñez, Marta Canella, Martina Fassina, Sara Roumy, Stephanie Mawuli -fichajes- y Claudia Soriano. EFE

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