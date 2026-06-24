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La organización del mundial y los 11 equipos de MotoGP firman nuevo acuerdo de 2027/2031

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Redacción deportes, 24 jun (EFE).- La organización del campeonato del mundo de motociclismo 'MotoGP Group' y los 11 equipos de MotoGP han firmado nuevos acuerdos que regirán su participación en el Campeonato Mundial FIM desde 2027 hasta 2031.

Tras la confirmación del acuerdo de MotoGP con los fabricantes, los acuerdos con los equipos completan el marco de gobierno y comercial para el período 2027-2031.

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Los 11 equipos son Aprilia Racing, BK8 Gresini Racing MotoGP, Ducati, Honda HRC, LCR Honda, Yamaha MotoGP, VR46 Racing Team, Pramac Yamaha MotoGP, KTM Factory, KTM Tech3 y Trackhouse MotoGP.

En una nota difundida por la organización del campeonato se indica que "los acuerdos confirman la participación a largo plazo de los equipos en MotoGP y proporcionan una sólida base para la próxima etapa de este deporte bajo la normativa de 2027".

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Además, se detalla que "MotoGP, los equipos, los fabricantes y la FIM, comparten la visión de fortalecer el campeonato, mejorar la experiencia de los aficionados y apoyar su continuo desarrollo global".

"El nuevo marco refuerza el papel de los equipos como actores clave en el futuro de MotoGP, brindando mayor certeza y confianza para incrementar la inversión en los pilares fundamentales del deporte: rendimiento, participación de los aficionados y oportunidades comerciales", continúa la nota, en la que se reconoce "la importancia de mantener once equipos en igualdad de condiciones, cada uno con su propia identidad, historia y marca distintivas, contribuyendo así a un campeonato más dinámico y emocionante para los seguidores".

Para el español Carmelo Ezpeleta, CEO de 'MotoGP Group', la firma del acuerdo "marca un momento decisivo para MotoGP, estableciendo el marco que guiará el campeonato al menos hasta 2031". "Junto con los fabricantes, la FIM y las partes interesadas, hemos construido una base sólida para la próxima era de este deporte", añadió.

Asimismo, destacó que el acuerdo "da mayor estabilidad a los equipos, al tiempo que refuerza su papel en el campeonato, cada uno con una identidad propia y una contribución distintiva a MotoGP".

El italiano Lucio Cecchinello, presidente de la Asociación IRTA (por sus siglas en inglés), se ha congratulado de que "todos los equipos han llegado a un acuerdo con MotoGP Group para el período 2027-2031, sentando las bases para futuras renovaciones más allá de ese plazo".

"Es un paso adelante muy importante, ya que proporciona a todos los equipos la estabilidad, la confianza y los recursos necesarios para seguir invirtiendo en el Campeonato a través de proyectos deportivos de alto nivel a largo plazo", destacó Cecchinello, quien no obstante recordó que "el proceso requirió tiempo, atención y responsabilidad por parte de todos". "Pero sin duda el resultado final es sumamente positivo para el futuro de nuestro deporte", concluyó. EFE

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